„Polacy to głupi, niewykształcony naród! Trzeba go oświecić”

Podczas wczorajszej debaty dotyczącej historii relacji polsko-żydowskich, która miała miejsce w Centrum Dialogu Europejskiego, jedną z działaczek Nowoczesnej mocno poniosło.

Debata odbywająca się w CDE nosiła tytuł „Polacy i Żydzi: trudna miłość, łatwa nienawiść. Kronika dialogu i odrzucenia 1918 – 1968 – 2018” i została zorganizowana przez Nowoczesną Europę.

Jej gośćmi byli między innymi ksiądz Wojciech Lemański oraz pisarz Mikołaj Grynberg. W trakcie dyskusji poruszano problem antysemityzmu. Na koniec spotkania głos oddano publiczności.

W pewnym momencie głos zabrała działaczka Nowoczesnej, Jolanta Zjawińską, która swoją wypowiedź zaczęła od analizy polskich powiedzeń mających świadczyć o głęboko zakorzenionym w polskiej kulturze antysemityzmie.

Powiedzenie miota się jak Żyd po pustym sklepie wcale nie musi być wartościujące, to może być opisowe. W momencie, gdy subiekt żydowski w „Lalce” biegał, to on konkretnie coś robił. Leniwy Polak – subiekt wtedy siedział – ponieważ klientów nie było – patrzył w sufit, a Żyd biegał po drabinie, sprawdzał, czy ma wszystko gotowe. Gdy przyjdzie klient, on już był gotowy.

W ogniu krytyki znalazł się także Kościół, który w opinii Zjawińskiej jest ‚nieprzyzwoity’ po czym zwróciła się do księdza Lemańskiego.

To już wiem, że ksiądz robi wielką robotę, sam jeden, kilku księży jeszcze takich jest.

Dalsze wystąpienie Zjawińskiej zmieniło się w monolog w którym Polakom dostaje się z każdej strony. Zjawińska w swoim wywodzie malowała obraz prowincjonalnego, niewykształconego Polaka antysemity, któremu należy nieść kaganek oświaty.

Umówmy się, my sobie tu mówimy, bo jak patrzymy po sobie, to wszyscy Polacy wykształceni i mądrzy. Nie – my jesteśmy bardzo przeciętnym, niewykształconym, głupim narodem. To my się obracamy w takim środowisku i nam się wydaje, że wszyscy są tacy. Jedźcie sobie państwo na prowincję, to zobaczycie. Po prostu głupi, polski naród trzeba oświecić, bo inaczej nigdy się z tego kręgu nie wyrwiemy

To Sienkiewicz nam wmówił, że jesteśmy wspaniałym narodem z husarskimi skrzydłami, takim cudownym i koncyliacyjnym. My tego nie wiemy. Może byliśmy zawsze antysemitami, a teraz nam się wydaje, że przez ostatnie sto lat się tak ujawniła nasza druga natura. Ona była zawsze, tylko myśmy zawsze to zakopywali.

Rozumiemy, że pani Zjawińska oczywiście uważa, że jest poza opisywaną przez siebie grupą?