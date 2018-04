Przedsiębiorców czeka wymiana kas fiskalnych. Wszystko w celu większej kontroli

„Będą obowiązkowe kasy fiskalne online, łączące się automatycznie z serwerami Krajowej Administracji Skarbowej” – informuje money.pl. W czwartek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

Zdaniem Rady Ministrów przejście na kasy fiskalne online będzie zwiększać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Ma też uszczelnić system obrotowy VAT. Autorem projektu jest Ministerstwo Finansów.

Najgorzej będą miały branże, w których występowały największe nadużycia. Tam system online będzie obowiązywał przez cały czas. W innych sektorach zmiany będą wprowadzane stopniowo.

Tradycyjne kasy będą używane do momentu, kiedy się wyeksploatują czyli, aż zapełni się ich pamięć fiskalna.

Konsumenci mogą spać spokojnie. Wszelkie dane przesyłane siecią będą anonimowe i posłużą do analiz i kontroli.

System analizy przekazywanych danych z kas online ma być jednym z kluczowych narzędzi do walki z szarą strefą, co według rządu „przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców”. Dopuszczono stosowanie kas rejestrujących, które są obecnie używane przez firmy, czyli kas z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii – czytamy na money.pl.

Po wejściu w życie nowych przepisów (rząd planuje, że wprowadzi je 1. października br.), kasy z papierowym zapisem kopii będą w sprzedaży jeszcze do końca 2018 roku, a te z elektronicznym zapisem do końca 2022 r.

Źródło: money.pl