Andruszkiewicza pożegnanie z rozumem. „Dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego”

Z posłem Adamem Andruszkiewiczem, który dostał się do Sejmu z list Kukiz’15 i który należy do Endecji można było wiązać pewne nadzieje. Im dłużej jednak trwa kadencja, tym poseł bardziej głupieje albo po prostu chce przypodobać się obecnej władzy.

Andruszkiewicz stał się już sławny z powodu jego absurdalnych tłumaczeń dla zakazu handlu, który gorąco popiera. Najpierw poseł koła Wolni i Solidarni pisał, że wprowadzenie nowych przepisów ożywi gospodarkę.

Teraz postanowił powiązać wprowadzenie nowych przepisów z ładną pogodą i spacerującymi osobami. Zamknięte markety + piękna pogoda = tłumy Polaków na spacerach, w kawiarniach, nad jeziorami i rzekami – napisał na Twitterze Andruszkiewicz.

Ograniczenie handlu w Niedzielę to skok cywilizacyjny. Polaków nareszcie stać na to, by podobnie jak na Zachodzie, w Niedzielę korzystać z życia, a nie ciężko pracować – dodał.

Oczywiście to „skok cywilizacyjny” tylko dla tych wybranych, pracujących w handlu i to nie wszystkich. W kawiarniach, których zapełnieniem zachwyca się poseł, już Polacy nie pracują.

Oczywiście nie ma też odpowiedzi na to, co jeżeli ktoś nie ma jeszcze rodziny i woli mieć wolny piątek zamiast niedzieli. Oczywiście rok temu Polacy nie spacerowali w ładną pogodę, ale byli trzymani pod kluczem w galeriach.

Muszę powiedzieć, że takich pierdół, jakie w ostatnich miesiącach wygaduje i wypisuje pan poseł Andruszkiewicz, to chyba nikt nie ma koncie. Może poza panem posłem Tarczyńskim – komentuje Łukasz Warzecha.

