„Dobra zmiano”, zlikwiduj wreszcie podwyżkę Tuska! Kukiz’15 złożył projekt obniżenia stawek VAT

Kukiz’15 proponuje obniżenie stawek VAT z 23 proc . i 8 proc. do 22 proc. i 7 proc.; odpowiedni projekt został już złożony – poinformował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15). Według niego, obniżenie stawek VAT pobudzi konsumpcję oraz przyczyni się do ograniczenia szarej strefy.

W 2011 r. wprowadzono podwyższenie podstawowej stawki VAT z 22 do 23 proc. oraz tzw. obniżonej stawki z 7 do 8 proc. Stawki VAT miały wrócić do poziomu 22 i 7 proc. w 2013 r., potem przedłużono ich obowiązywanie do końca 2016 r. Następnie uchwalona została przygotowana przez rząd nowelizacja, na mocy której podwyższone stawki mają obowiązywać do końca 2018 r.

W poniedziałek klub Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt zakładający obniżenie stawek podatku VAT obowiązujących przed 2011 r.

„Przypomnę, że w 2011 roku Platforma Obywatelska tymczasowo podwyższyła na 2 lata stawkę podatku VAT z 22 do 23 proc. i z 7 do 8 proc., a po dwóch latach przedłużyła obowiązywanie tych stawek o kolejne trzy lata” – powiedział Tyszka na konferencji prasowej w Sejmie. Przypomniał też, że po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku, rząd ponownie przedłużył obowiązywanie wyższych stawek i obowiązują one do końca tego roku.

Jak powiedział Tyszka, Kukiz’15 „chce zakończyć tę prowizorkę”, bo „uderza ona przede wszystkim w najbiedniejszych”.

Według niego, obniżenie stawki VAT może spowodować zwiększenie konsumpcji, czyli zarazem zwiększenie wpływów do budżetu, a ponadto przyczyni się do ograniczenia szarej strefy.

„Według danych Ministerstwa Finansów z 2011 r. skutki podwyżki stawek VAT z 7 proc. do 8 proc. i z 22 proc. do 23 proc. w skali roku wyniosły ok. 5,5 mld złotych” – zaznaczył wicemarszałek Sejmu. Dodał, że według szacunków Kukiz’15 „powrót do poprzednich stawek w tym momencie nie wpłynie negatywnie na dochody budżetowe, natomiast wpłynie pozytywnie na kieszenie podatników”.

Inicjatywa Kukiz’15, to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji „Poniedziałków Wolności”, polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw lub uchwał, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację. (PAP)