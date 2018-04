Gang napadł na kilka bankomatów i starł się z policją. Nie żyje kilkanaście osób! [DRASTYCZNE FOTO]

W południowo-wschodniej części Nigerii, w mieście Offa doszło do wysadzenia pięciu bankomatów. W wyniku starć bandytów z policją zginęło kilku funkcjonariuszy, a także sześciu cywilów.

Rzecznik prasowy lokalnej policji, Ajayi Okasanmi, powiedział, że policja współpracuje obecnie z menadżerami banków, aby ustalić, jak dużo pieniędzy zniknęło z bankomatów.

Po tych wydarzeniach w sieci zawrzało, przez to, że w mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć przedstawiających zabitych policjantów i cywilów. To spotkało się z powszechnym potępieniem.

Uzbrojeni członkowie gangu zaatakowali także komisariat policji skąd ukradli kilka pojazdów – część z nich udało się już odzyskać. Jak podkreślił Okasanmi policjanci nie mogli powstrzymać przestępców oddając strzały, gdyż w okolicy było zbyt wiele osób postronnych, które mogłyby ucierpieć.

To oczywiście nie przeszkadzało w strzelaniu przestępcom i w wyniku bierności policji zabitych zostało sześciu cywilów. Gang działa w tej części kraju od dłuższego czasu, a napady odbywają się tam regularnie.

They were innocent citizens too, they went out to find their daily food, but never return… No one is sure of tomorrow, being a Nigerian is a risk on its own. We must voice out against this security lapses. #offa pic.twitter.com/9aadThurtF — RPG (@ATM_ReGe) April 6, 2018

Rumours going around that #SARS @PoliceNG were behind the ‘ROBBERY’ in Offa, #Kwara in which 5 BANKS were Raided and SCORES KILLED! THERE IS NO SMOKE WITHOUT FIRE!! #Nigeria #Abuja #SupportBiafraReferendum pic.twitter.com/LifDV9SsrQ — State House, Ahiara (@BiafraHouse) April 6, 2018

Our thoughts, prayers and condolences to @PoliceNG and families of fallen policemen at Offa. We hope #PoliceReformNG will be effected to fortify police stations and officers with the capacity and resources to withstand and repel any attack. @AsoRock @ProfOsinbajo @segalink pic.twitter.com/SM2vhEwUjx — Gavel (@citizen_gavel) April 6, 2018

Źródło: BBC/NCzas