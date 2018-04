Izu Ugonoh szczerze opowiedział czy Polacy to rasiści. „Spotkałem się w Polsce z bezpodstawną agresją, ignorancją i głupotą”

Izu Ugonoh, polski bokser wagi ciężkiej szczerze opowiedział portalowi sportowefakty.pl o tym, czy Polacy to rasiści. W Polsce „nie trzeba mieć innego koloru skóry, żeby być dyskryminowanym”.

Ugonoh urodził się w Szczecinie, jednak swoje dzieciństwo spędził na gdańskiej Żabiance. Pięściarz wagi ciężkiej często podkreśla, że jest „czarnoskórym Polakiem”, który z dumą reprezentuje Polskę. W rozmowie z Michałem Kołodziejczykiem wypowiedział się na temat czy według niego Polacy są rasistami oraz o sytuacji, kiedy miał uczyć się wierszyka Juliana Tuwima „Murzynek Bambo”.

„Dużo częściej spotkałem się w Polsce z bezpodstawną agresją, ignorancją i głupotą, w żaden sposób nie podszytą ideologią, nawet durną. Przeszkadzałem komuś, bo się wyróżniałem, a nie dlatego, że biała rasa jest najlepsza. To jak z Żydami. Ktoś ich nie lubi, bo jego tata ich nie lubi i dziadek też, a sam żadnego Żyda nawet nie widział.”

„Nie wiem, czy Polacy są rasistami, wiem za to, że jest duża dyskryminacja” – powiedział i dodał, że w Polsce „nie trzeba mieć innego koloru skóry, żeby być dyskryminowanym”.

„Wystarczy, że masz inne włosy, albo piegi. A jak już masz tyle pigmentu co ja, to na pewno znajdzie się wiele powodów, żeby ci dokuczyć i uprzykrzyć życie. Nie będę walczył, by to nazywać rasizmem, tak samo jak nie musiałem walczyć o polski paszport. Ja po prostu nigdy nie miałem innego. Proszę się zastanowić – co zmieni w moim życiu to, że ktoś mi powie, że nie mogę być Polakiem? Jestem” – oświadczył.

„To jest mój kraj, tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu studiowałem i tu mieszkam. Mogę przejść na merytoryczną rozmowę i tłumaczyć, dlaczego mam prawo uważać się za Polaka, albo mogę przejść do rękoczynów. Tylko po co?” – zapytał.

Izu Ugonoh opowiada także o tym, jak nie zgadzał się w przedszkolu na naukę wierszyka Juliama Tuwima „murzynku Bambo”.

„Czułem frustrację. Murzynek Bambo w Afryce mieszka – a ja przecież mieszkam dwa bloki obok. Wierszyk, który w ciepły, dobry sposób miał przedstawiać czarnoskórego człowieka mówi o tym, że chłopiec boi się kąpać, bo się wybieli.” – powiedział portalowi sportowefakty.pl.

Izu Ugonoh to polski bokser, mistrz Europy i świata amatorów w formule K-1, sześciokrotny mistrz Polski w kick-boxingu. Od 2014 roku walczy w kategorii ciężkiej. Dorastał na Żabiance w Gdańsku. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Mówi o sobie, że jest „czarnoskórym Polakiem”, który z dumą reprezentuje Polskę.

Źródło: sportowefakty.pl/nczas.com