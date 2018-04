Kłamią na potęgę. Zdecydowana większość imigrantów w Wielkiej Brytanii zaniża swój wiek, by dostać zasiłki

Aż w 2/3 przypadków, kiedy brytyjskie służby imigracyjne kwestionowały wiek przybysza podającego się za nieletniego uchodźcę, okazywało się, że miały rację. Imigranci nagminnie kłamią zaniżając swój wiek, by uzyskać pomoc socjalną.

W Wielkiej Brytanii opublikowano oficjalny raport przygotowany przez Davida Bolta, Generalnego Inspektora ds Granic i Imigracji. Wynika z niego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało od czerwca 2016 do czerwca 2017 2952 podania o przyznanie azylu osobom, które określa się jako „nieletni, bez opiekującego się nim dorosłego”.

Jeśli urzędnicy mają wątpliwości co do deklarowanego wieku imigranta przeprowadzają dochodzenie. Takich spraw było 705. W ciągu roku rozwiązano 608 takich przypadków i w aż 65% z nich okazywało się, że imigranci kłamali zaniżając swój wiek.

Komputerowe analizy zdjęć tych sierot wskazywały, że niektórzy imigranci mogli mieć nawet powyżej 30 lat. Wielu z nich przyjechało z „Dżungli w Calais”.

Zobacz też: Fala przemocy w niemieckich szkołach. Rząd przyznaje, iż odpowiadają za to imigranci

Status dziecka uchodźcy wojennego otwiera portfele. Opieka społeczna za pieniądze podatników hojnie wspiera takie „wojenne sieroty”. Ci, którzy kłamią także korzystają z takich zasiłków do czasu, aż ich wiek nie zostanie oficjalnie zweryfikowany.

Wielu z takich oszustów udających dzieci trafiło pod opiekę rodzin zastępczych.

Tim Loughton, członek Komisji Spraw Wewnętrznych Izby Gmin krytykuje zapisy prawne pozwalające na takie nadużycia. Wielka Brytania jest jednym z trzech krajów unijnych, gdzie nie stosuje się procedur medycznych do zweryfikowania wieku azylanta.

– Mierzymy się z tym problemem od dłuższego czasu. Mamy zbyt miękkie podejście do imigrantów, którzy szukają azylu, a potem nadużywają naszej gościnności – powiedział Loughton. – To dobrze, że zapewniamy schronienie tym, którzy go potrzebują, ale nie możemy pozwolić, by nadużywano naszego zaufania.

Zobacz też: Absurdalne pomysły burmistrza Londynu. Podjął walkę z przestępczością i zakazał mieszkańcom kupować noże!