Kobieta chciała naprawić swojego iPhona. Podczas wymiany baterii telefon eksplodował jej w twarz [VIDEO]

Masz iPhona? Musisz obejrzeć ten film. W Chinach kobieta chciała naprawić swój telefon, w pewnym momencie telefon po prostu eksplodował! Wszystko nagrały kamery monitoringu.

Jak podaje NY Post w Chinach zarejestrowano moment kiedy iPhone eksploduje w rękach kobiety. Wszytko podczas wymieniania baterii w telefonie. Kobieta odniosła obrażenia, nie podano jednak, jak poważne są to obrażenia.

Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, kiedy wybucha bateria w telefonie od Apple. W styczniu pewien Chińczyk chciał sprawdzić, czy jego nowa bateria w telefonie jest oryginalna.

Co prawda w dość „oryginalny” sposób chciał to sprawdzić, mianowicie poprzez gryzienie jej. Bateria wybuchła, a nagranie z monitoringu sklepu obiegło cały świat.

Do eksplozji miało też dojść w październiku ubiegłego roku. Najnowszy iPhone 8 Plus zapalił się po podłączeniu do ładowarki. Przypadek zanotowano na Tajwanie.

Przedstawiciele Apple potwierdzili wtedy, że badają go oraz podobne doniesienia z Japonii.

Źródło: wp.pl/ NY Post/ NCzas