Ludzie odwracają się od telewizji! Gigantyczne spadki oglądalności wszystkich programów (dez)informacyjnych

Wszystkie programy (dez)informacyjne zanotowały spadek oglądalności na głównych kanałach, na których są nadawane. 3 z 5 pierwszych pozycji zanotowały programy TVP, które straciły na TVP1 i TVP2, ale zyskały dzięki przeniesieniu ich także na TVP Info.

Na pierwszym miejscu „Fakty”, które mimo spadku o 6,7 procent jest najchętniej oglądanym programem. W lutym i marcu główny serwis TVN-u oglądało średnio ponad 3 miliony widzów.

Duży spadek, bo aż o 25 procent zanotował „Teleexpress”, który obecnie na TVP1 ogląda nieco ponad 2,5 miliona widzów. Natomiast emitowanie programu także na TVP Info dało mu w sumie 3,1 miliona widzów.

Podium domyka główny serwis TVP1, czyli „Wiadomości”. Na głównym kanale ogląda go 2,4 miliona widzów, co oznacza spadek o ponad 20 procent. Emitowanie programu na TVP Info sprawia, że w sumie ogląda go 2,9 miliona widzów.

Zobacz również: 500+ plus setki milionów. Ile kosztuje rozdawanie pieniędzy i chwalenie się tym w telewizji

Na czwartym miejscu znajduje się serwis „Wydarzenia” emitowany na Polsacie, który na głównej antenie ogląda 2,3 miliona widzów. Ten program pokazywany jest na Polsat News, co sprawia, że ogląda go 2,5 miliona widzów.

Na ostatnim miejscu „Panorama” pokazywana na TVP2, którą ogląda zaledwie 1,3 miliona osób – to spadek o 12 procent. Łącznie z TVP Info serwis śledzi 1,5 miliona widzów.

Pasmo informacyjne zdecydowanie nie pomogło stacji, która miała szansę osiągnąć dobry wynik względem zeszłego roku choćby ze względu na dużą liczbę transmisji sportowych. Strata widowni „Wiadomości” i „Teleexpressu” w TVP1 nie została odrobiona przez wzrost widowni w TVP Info, co potwierdza realną stratę liczby widzów – mówi Katarzyna Baczyńska, TV Director w Codemedia.

Czytaj też: Kolejny sondaż potwierdza spadek notowań PiS. Badanie zleciły prorządowe „Wiadomości”

Źródło: wp.pl/nczas.com