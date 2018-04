Niedługo nie dostaniesz za to mandatu. Szykuje się mała, ale dobra zmiana dla kierowców

Szykują się zmiany dotyczące wymagalności posiadania przy sobie niektórych dokumentów komunikacyjnych. Nie trzeba będzie mieć przy sobie papierowej wersji polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego.

Obecnie – zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń – jeśli osoba prowadząca pojazd na drodze publicznej nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Z reguły policjanci przyznają po 50 zł kary za brak dowodu rejestracyjnego czy polisy OC.

Zmiany spowodują, że nie trzeba będzie mieć przy sobie ww. dokumentów, ale nadal trzeba będzie mieć inne np. prawo jazdy.

W kraju wynik badania okresowego w stacjach diagnostycznych polski policjant będzie mógł sprawdzić w systemie informatycznym.

Inaczej sytuacja wygląda z jazdą poza granicami kraju. Zagraniczne służby nie będą podłączone do polskich rejestrów. Dla nich jedyną formą weryfikacji danych o pojeździe będą papierowe dokumenty, w tym dowód rejestracyjny i OC. Dlatego w praktyce, udając się do stacji kontroli pojazdów, lepiej będzie mieć przy sobie dowód, by uzyskać stempel potwierdzający badanie.

Policja będzie weryfikować informacje o aucie za pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) poprzez służbowe komputery. Tam znajdują się te same dane, które widnieją np. w papierowym dowodzie rejestracyjnym.

Nowe przepisy powinny być wdrożone jeszcze przed 4 czerwca. Teoretycznie, ponieważ nieoficjalnie urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji nie precyzują, od kiedy zaczniemy jeździć bez papierowego dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Wprowadzenie tych przepisów wymaga koordynacji i zmian różnych przepisów, co oznacza, według pesymistów, że być może uda się te zmiany wprowadzić w życie dopiero pod koniec roku.

Ten projekt ma poparcie zarówno posłów z większości rządowej, jak i posłów opozycji.

„Zmiana przepisów z pewnością zyskałaby pozytywną ocenę wśród kierowców, ponieważ brak dokumentów wynika często z różnych sytuacji życiowych, jak pośpiech, stres czy roztargnienie, a to nie powinny być powody do karania – przekonywali posłowie”.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”