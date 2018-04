Bojkot Facebooka. Internauci z całego świata wzywają do niekorzystania z portalu przez 24 godziny

We wtorek i środę Mark Zuckerberg, założyciel i prezes Facebooka ma zeznawać przed komisjami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Internauci wzywają by w środę 11 kwietnia przeprowadzić 24 godzinny bojkot portalu.

Zuckerberg będzie zeznawał przed komisjami Kongresu na temat udostępniania danych użytkowników. Zostały one wykorzystane m.in do prowadzenia kampanii politycznych. Szacuję się, że wykorzystano prywatne dane aż 87 milionów użytkowników, w tym blisko 60 tysięcy z Polski.

Lista zarzutów wobec Facebooka wydaje się nie mieć końca. Portal jest nieustannie oskarżany o stosowanie cenzury i blokowanie treści konserwatywnych, chrześcijańskich i prawicowych. Facebook chciał też m.in pozyskiwać ze szpitali dane o pacjentach. Jego pracownicy włamywali się na konta użytkowników i usuwali zapisy konwersacji z Zuckerbergiem i innymi szefami portalu.

W proteście wobec paskudnych praktyk Facebooka internauci z całego świata wzywają do niekorzystania z portalu przez 24 godziny w środę 11 kwietnia. Bojkot miałby objąć także inne aplikacje i platformy komunikacyjne należące do Facebooka – Messenger, WhatsApp i Instagram.

– Wybraliśmy ten dzień, by pokazać Zuckerbergowi i administracji amerykańskiej, że chcemy zmian. To odpowiedzialność Facebooka, by zarządzać platformą, ale również odpowiedzialność rządów, by chronić dane i wprowadzać regulacje antymonopolowe – napisała Laura Ullman rzecznik akcji.

Coraz więcej osobistości i firm całkowicie rezygnuje z Facebooka. Zrobił to już m.in Elon Musk i wszystkie jego przedsiębiorstwa, Steven Wozniak – założyciel Appla i magazyn Playboy.