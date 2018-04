Dziś dzień Zadumy Smoleńskiej, a w sejmie wszystko po staremu. Nawalanka jak zwykle

W Warszawie trwają uroczystości poświęcone ofiarom tragedii smoleńskiej. Nie przeszkadza to jednak posłom odgrywania na Wiejskiej żenujących przedstawień rodem spod budki z piwem.

Wymiana zdań na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka jest tego dowodem.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz wniosła o odroczenie posiedzenia do czasu zakończenia negocjacji między polskim rządem a Komisją Europejską. Nie spotkało się to z aprobatą parlamentarzystów.

Posłanka prof. Krystyna Pawłowicz odniosła się do wypowiedzi posłanki Kamili Gasiuk-Pawłowicz:

„Mam apel do tej lewej części sali, by opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi otworzyć mordy swojej”.

Poseł opozycji:

„Oprócz mord lewicowych są mordy prawicowe, pani rzekoma profesor”.

To oczywiście uwaga pod adresem posłanki Pawłowicz.

To tylko wycinek wymiany zdań między przedstawicielami społeczeństwa.

Posłanka Nowoczesnej zapowiedziała na Twitterze, że złoży do Komisji Etyki wniosek ws. skandalicznej wypowiedzi poseł Pawłowicz.

Kamila Gasiuk-Pihowicz

@Gasiuk_Pihowicz

Zamierzam złożyć wniosek do Komisji Etyki po tej skandalicznej wypowiedzi Pani Poseł @KrystPawlowicz

.@KrystPawlowicz o @Gasiuk_Pihowicz: "Mam apel żeby lewa część sali opanowała chamstwa lewackie swojej przedstawicielki, która nie potrafi bez obrażania mordy swojej otworzyć." pic.twitter.com/VxAPtGgexZ — .Nowoczesna (@Nowoczesna) April 10, 2018

Źródło: wPolityce.pl