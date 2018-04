Gigantyczne promocje w Biedronce. To z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Obowiązuje tylko 10 kwietnia

Sieć Biedronka z okazji stulecia odzyskania niepodległości zorganizowała promocję, która obowiązuje tylko 10. kwietnia. Polega ona na tym, że zakup wybranych produktów może być premiowany kuponem, który uprawni w maju do zwrotu wydanej na promocyjne produkty kwoty.

Chcemy być bliżej naszych klientów i razem z nimi celebrować ważne momenty. W 100. dzień roku, w którym Polska obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości, proponujemy naszym klientom promocję, jakiej jeszcze nie było. Tym samym nasze motto „codziennie niskie ceny” przynosi teraz jeszcze więcej korzyści – mówiła dla rp.pl Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w Jeronimo Martins Polska.

Zgodnie z regulaminem udział w promocji nie będzie taki prosty. Klienci, aby wziąć udział w zabawie patriotycznej będą musieli kupić co najmniej pięć produktów oznaczonych biało-czerwonym symbolem. Jako osobne nie będą traktowane zakupy tego samego produktu w innych wariantach. Może to rodzić niejasności i sprzeczki przy kasach. Najwyższą nagrodą jaką można otrzymać to voucher o wartości 50 zł.

Będzie go można wykorzystać w maju, z wyłączniem czterech dni – 1, 3, 13 i 20. Dwa pierwsze to dni wolne od pracy, a dwa kolejne to niedziele wolne od handlu. Dodatkowym warunkiem wykorzystania rabatu jest wartość zakupów, która musi być co najmniej 1 zł. wyższa niż wartość na kuponie.

Z promocji wyłączone są produkty alkoholowe, tytoniowe, doładowania i produkty dla dzieci.

Źródło: rp.pl/nczas.com