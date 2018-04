Katastrofa na drodze. Zginęło kilkadziesiąt dzieci. Autobus stoczył się 60 metrów do wąwozu [VIDEO]

Do wielkiej tragedii doszło w Indiach. Autobus stoczył się do głębokiego na 60 metrów wąwozu. Zginęło co najmniej 30 osób, wśród nich 27 dzieci.

Jak się sądzi powodem tej tragedii był niezachowanie ostrożności przez kierowcę, który rozmawiał przez telefon.

Ten wypadek miał miejsce w pobliżu miejscowości Kangra w stanie Himaćal Pradeś na północy Indii. Autobusem podróżowali uczniowie wracający ze szkoły.

W wypadku zginęło również dwóch nauczycieli oraz kierowca. W Indiach ginie rocznie w wypadkach ok. 150 tys. osób, a rannych jest ponad pół miliona.

Źródło: TVP Info