Koniec miesięcznic smoleńskich. Kaczyński: „Kończymy, to ostatni marsz”

96. marsz upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej jest marszem ostatnim, kończymy, bo doszliśmy do celu – odsłonięto pomnik ofiar katastrofy – powiedział podczas obchodów ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„To 96. marsz – tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. I to jest pierwsza przesłanka, choć nie decydująca, dla której mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, które są, były – już dziś użyję czasu przeszłego – organizowane co miesiąc, to jest to marsz ostatni” – powiedział prezes PiS.

„Kończymy, ale przede wszystkim dlatego – i to jest ta przesłanka główna – że doszliśmy do celu – tam już odsłonięto pomnik, niedaleko stąd, w pięknym miejscu na placu Piłsudskiego” – mówił Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.

Jak dodał, postawiono już postument w miejscu, w którym stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Ten pomnik jest już w przygotowaniu, tylko względy techniczne spowodowały, że dziś nie mógł być odsłonięty. Będzie odsłonięty, jak wszystko na to wskazuje 10 listopada” – zaznaczył. (PAP)