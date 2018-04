Kulisy nagłego posiedzenia Prawa i Sprawiedliwości. „Fakt”: Kaczyński znów się wściekł

W ostatnim czasie Prawo i Sprawiedliwość przeżywa wizerunkowy kryzys, między innymi afera z premiami czy działalność Polskiej Fundacji Narodowej doprowadziły do dużych spadków w sondażach. To sprawia, że prezes Kaczyński ma duże powody do zmartwień.

W ostatnim czasie odbyło się nagłe posiedzenie klubu PiS, którego kulisy opisuje „Fakt”. My tu jesteśmy dla Polski, nie dla siebie! – miał powiedzieć Jarosław Kaczyński.

Czytaj również: Gigantyczne premie w gabinetach politycznych! Jeszcze przed wyborami PiS chciał je likwidować

Spotkanie odbyło się w poniedziałek po 18, po tym jak część polityków PiS-u miała się buntować przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, po tym jak nakazał oddać premie i zapowiedział obniżenie pensji posłów o 20 procent.

Kaczyński zdaje się, że zauważył, zupełnie słusznie, że partia może przez swoje błędy przegrać kolejne wybory. Jeśli damy wygrać wybory drugiej stronie, to damy wygrać szajkom. Po prostu szajkom – mówił Kaczyński.

To już kolejny raz w ostatnich dniach, kiedy Kaczyński ma ostro upominać polityków swojej partii. Czytaj więcej na ten temat: Było ostro! Nocne spotkanie prezesa z politykami PiS. „Ja wiem, kto to robił”