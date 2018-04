Ortodoksyjny i wpływowy Żyd na koszernej kolacji u Morawieckiego. „Pokornie mnie wysłuchał”

Rabin Shmuel Boatech to ortodoksyjny Żyd związany z sektą Chabad Lubawicz. Wczoraj wieczorem Boateh odbył koszerną kolację z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak twierdzi, ten „pokornie go wysłuchał”.

Miałem dziś wieczorem (koszerną) kolację z polskim premierem Mateuszem Morawieckim (…) wysłuchał moich obiekcji, co do polskiej ustawy o Holokauście i przedstawił własne spojrzenie na kwestie polskiego cierpienia doznanego od nazistów – napisał wczoraj Boatech.

Rabin Boateh związany jest z sektą Chabad Lubawicz, której rabinem jest Szalom Ber Stambler. Ten zasłynął z kolei swoim wywiadem w TVP Info. Tam rozmawiał z Adrianem Klarenbachem i stwierdził, że „byli Polacy, którzy wydawali Żydów”.

W odpowiedzi na to dziennikarz zapytał „czy byli Żydzi sprzedający Żydów?”. Najpierw Stambler odparł: „Nie wiem, to w ogóle nie przechodzi do żadna rubryka”, a następnie dodał: „mądrzejsze jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne”.

Stambler, podobnie jak Boatech, ma dostęp do najważniejszych osób w państwie. W sierpniu ubiegłego roku Stambler był obecny na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, na którym był też Johny Daniels – nowy żydowski przyjaciel PiS, postać bardzo tajemnicza. Teraz z kolei Boatech spotkał się z Morawieckim.

Premier podzielił się z nami opowieścią o liczbie członków jego rodziny zamordowanych przez nazistów i jego silnym pragnieniem utrzymania solidnych więzi z Izraelem i narodem żydowskim. Mam szczerą nadzieję, że Polska zniesie ustawę o IPN, a premier pokornie wysłuchał moich gorących argumentów przeciwko niej, za co jestem mu wdzięczny – relacjonuje Boatech.

