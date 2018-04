Polityk PiS trafił do szpitala. „Złamany nos i rozcięty łuk brwiowy”. Miał mieć we krwi 3 promile

Senator Prawa i Sprawiedliwości, Jan Dobrzyński z poważnymi obrażeniami trafił wczoraj wieczorem do szpitala – informuje „Wirtualna Polska”.

Senator PiS, Jan Dobrzyński, trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Dziennikarz Piotr Nisztor podał informacje na Twitterze, że był to efekt bójki, w jaką po alkoholu miał wdać się polityk.

Polityk miał mieć we krwi 3 promile alkoholu, a skutkiem awantury miał być złamany nos i rozcięty łuk brwiowy. „WP” ustaliła, że chodzi o Jana Dobrzyńskiego.

Senator faktycznie trafił do szpitala, ale nie potwierdza wersji dziennikarza. Panie redaktorze, to nie była żadna przepychanka, awantura, po prostu się potknąłem przy schodach – mówi Dobrzyński.

Ale co to znaczy pod wpływem alkoholu? To była niedziela, myśmy byli po obiedzie, ale też nie można mówić, że ja byłem pijany, czy coś w tym rodzaju… – relacjonuje.

