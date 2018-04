PROGNOZA POGODY: Po ciepłym okresie do Polski przyjdą burze. Zobacz, gdzie będzie najgorzej

W tym tygodniu wiosna uśmiechnie się do nas szeroko, ale pojawią się też mniej przyjemne zjawiska. W kolejnych dniach nad Polską będzie burzowo.

Według IMGW kolejne dni będą ciepłe, na południu kraju termometry wskażą nawet do 24 stopni Celsjusza, im dalej na północ tym będzie chłodniej, ale w najgorszym przypadku będzie 12 stopni C.

Kryzys przyjdzie w weekend. Wtedy temperatura wahać się będzie od 11 do 16 st. C. Jeszcze chłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 8 do 12 stopni.

We wtorek burze pojawią się na zachodzie, południu i w centrum Polski. Towarzyszyć im będą opady deszczu i porywisty wiatr do 70 km/h. W środę burzowo będzie jeszcze na zachodzie i w centrum, podobnie jak dzień wcześniej spodziewane są gwałtowne porywy wiatru i opady do 15 mm.

„Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, w piątek także burz. Burze możliwe także we wtorek i sobotę w górach, a w czwartek na Pomorzu. Temperatura minimalna od 5-7 stopni Celsjusza na północy do 10-12 stopni na zachodzie. Temperatura maksymalna od 18 do 24 stopni Celsjusza, okresami chłodniej na wybrzeżu od 10 do 15 stopni oraz w środę na północnym wschodzie od 13 do 16 stopni Celsjusza” – podaje RMF FM.

Źródło: RMF FM, IMGW