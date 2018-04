Żydzi chcą, żeby rząd skarcił Ziemkiewicza. Publicysta odpowiada: rząd powinien zareagować, ale na żydowskich szantażystów

Trafiła kosa na kamień. Czołowy polski publicysta ośmieszył żydowskich lobbystów jednym celnym tweetem.

– Trzy miesiące temu dziennikarz @R_A_Ziemkiewicz powiedział, że obozy śmierci powinny być określane jako „żydowskie”. Teraz mówi, że @WorldJewishCong, organizację zrzeszającą dziesiątki żydowskich środowisk trzeba określać jako „gang międzynarodowych szantażystów”. Polskie władze muszą zareagować – taki komunikat trafił na twittera warszawskiego oddziału lobbystycznej organizacji American Jewish Congress (Kongres Żydów Amerykańskich).

3 months ago journalist @R_A_Ziemkiewicz said that death camps should be called “Jewish.” He's now calling @WorldJewishCong – an org associating tens of Jewish communities – a "gang of int'l blackmailers." #Polish authorities must react. #antisemitism https://t.co/I3YpB8xLX0

— AJC Central Europe (@AJC_CE) 10 kwietnia 2018