Katastrofa samolotu niedaleko stolicy. Na pokładzie było ponad 200 osób [FOTO/VIDEO]

Do katastrofy samolotu doszło w Algierii, niedaleko stolicy kraju. Na pokładzie było ponad 200 osób, już wiadomo o co najmniej stu ofiarach, jednak bilans wypadku może być dużo gorszy.

Do katastrofy doszło na południowy-zachód od Algieru, tuż obok lotniska wojskowego. Samolot rozbił się kilka minut po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Według źródeł wojskowych, na które powołuje się radio algierskie, samolot leciał do Beszaru na południowym zachodzie kraju. Według algierskiej agencji informacyjnej rozbił się samolot transportowy Ił-76. Na miejscu pracują obecnie służby, straż pożarna, policja i służby medyczne.

an Algerian Air Force Ilyushin IL-78 (IL-76 variant) crashed shortly after take-off from Boufarik Airport (DAAK), southwest of Algiers, Algeria with many people on board. Lots of casualties feared. https://t.co/IVYR9d8U5M pic.twitter.com/4FyLl01iCy — JACDEC (@JacdecNew) April 11, 2018

#HaberDetay Cezayir’de Boufarik Havaalanı'ndan kalkan bir askeri, uçak kısa bir süre sonra düştü. Uçakta en az 200 askerin bulunduğu bildirildi. 🔴Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderilirken, çok sayıda ölü olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/geiva81g2K — Popüler Gündem (@PopulerGundem) April 11, 2018

Emergency services in the area of a plane crash in Boufarik, Algeria. Over 200 people were reported to be onboard the military plane. [11 April] #verified pic.twitter.com/wVf4crkemE — RTDigital (@RT_Digital) April 11, 2018