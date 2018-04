Katastrofa samolotu w Algierii. Tragiczny bilans ofiar ciągle rośnie [FOTO/VIDEO]

Do katastrofy samolotu doszło w Algierii, niedaleko stolicy kraju. Na pokładzie było ponad 200 osób, już wiadomo o 181 ofiarach.

W katastrofie algierskiego wojskowego samolotu transportowego Ił-76, który rozbił się w środę tuż po starcie z bazy lotniczej w mieście Bufarik niedaleko Algieru, zginęło 181 osób – poinformowała prywatna algierska telewizja Ennahar.

Do katastrofy doszło na południowy-zachód od Algieru, tuż obok lotniska wojskowego. Samolot rozbił się kilka minut po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

