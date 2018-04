Lewacka kpina z kobiecego sportu. Biegacz/-ka została gwiazdą zawodów. Semenya pobił/-a męski rekord pobił

Kolejna kpina z kobiecego sportu i kolejny popis Caster Semeny. Kontrowersyjna „biegaczka” pobiła rekord imprezy Commonwealth Games. Czy o to chodzi w sporcie?

Znana dobrze polskim kibicom Afrykanerka po samotnym finiszu uzyskała 4:00.71 – o pół minuty mniej niż najlepszy z męskich uczestników! Złota medalistka naraz pobiła rekord imprezy, rekord życiowy, rekord RPA, a przy okazji najlepszy wynik w tym roku na świecie. Oczywiście mówimy o kategorii kobiecej…

Tak o Casterze Semeny wypowiedziała się polska biegaczka podczas igrzysk Olimpijskich w Rio der Janeiro.

„Koleżanki mają bardzo wysoki poziom testosteronu, zbliżony do męskiego, stąd ich wygląd i wyniki. Semenya jest w tym sezonie nie do pobicia i jeżeli władze światowej federacji lekkoatletycznej nic z tym nie zrobią, nie przywrócą dopuszczalnego limitu testosteronu we krwi, to wciąż będzie nie do pokonania” – mówiła po finale wyścigu na 800 m w Rio de Janeiro Joanna Jóźwik.

Polka zajęła piąte miejsce, ale jak podkreślała, „czuje się srebrną medalistką”. Okazało się, że na parę tygodni przed mistrzostwami świata w 2009 r. w Berlinie Semenya przeszła skomplikowany medyczny test płci.

Zdiagnozowano u niej hiperandrogenizm, co oznacza nadmierne wydzielanie androgenów u kobiet, objawiające się osłabieniem cech typowych dla dojrzałych miesiączkujących kobiet, z równoczesnym narastaniem objawów maskulinizacji oraz zmianami metabolicznymi.

To również oznacza, że poziom testosteronu przekracza poziom, który ma większość kobiet. Prasa zaczęła się wtedy zajmować dzieciństwem Semenyi, która ponoć od najmłodszych lat miała być zainteresowana jedynie typowo męskimi rozrywkami i wolała przebywać w towarzystwie kolegów, a nie koleżanek.

Ojciec biegaczki oświadczył, dolewając oliwy do ognia, że jego córka „nigdy nie miała na sobie sukienki”. Medyczna analiza przypadku Semenyi trwała blisko rok, a w tym czasie biegaczka nie miała prawa startować. Po 11 miesiącach badań, w lipcu 2010 roku, mogła znowu stanąć do współzawodnictwa z kobietami.

Caster Semeny ostatnio wzięła ślub z wieloletnią partnerką Violetą Raseboyą.

Źródło: PAP/ przegladsportowy.pl/ nczas.com