PILNE! Atak rakietowy na Syrię możliwy w ciągu najbliższych godzin. Eurocontrol wydał ostrzeżenie dla samolotów

Brytyjskie i francuskie siły mogą w ciągu kilku godzin zainicjować atak rakietowy na Syrię, ujawniły służby monitorujące lotnictwo.

Eksperci lotnictwa z portalu AirLive ogłosili we wtorek wieczorem, że Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol wydała ostrzeżenie dla samolotów nad Morzem Śródziemny o niebezpieczeństwie zestrzelenia w trakcie potencjalnego ataku rakietowego na Syrię przez najbliższe 72 godziny.

„Ze względu na możliwy atak rakietowy na Syrię pociskami powietrze-ziemia i / lub cruise w ciągu następnych 72 godzin, a także możliwość przerywania działania urządzeń do nawigacji radiowej, należy wziąć to pod uwagę planując operacje lotnicze we wschodniej części Morza Śródziemnego / Nikozja FIR” – głosi komunikat.

ALERT Notification from Eurocontrol for Eastern Mediterranean area due to possible launch of airstrikes within the next 72 hours https://t.co/9h3EhazS2i

— AIRLIVE (@airlivenet) April 10, 2018