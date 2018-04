Skandal. Polski konsulat w Nowym Jorku uległ naciskowi przemysłu holocaustu

Polski konsul w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski podjął skandaliczną decyzję o odwołaniu uroczystości wręczenia nagrody na terenie kierowanej przez siebie placówki polskiej historyczce Ewie Kurek, bo… nie spodobało się to „Gazecie Wyborczej” i przemysłowi holocaustu.

W tym roku laureatką nagrody „The Annual Jan Karski Humanitarian Award” przyznawanej przez polonijną organizację The Polish-Jewish Dialogue Committee została wybitna badaczka historii Holocaustu, dr Ewa Kurek.

Jej książki i poglądy nie są jednak zgodne z oficjalną wykładnią historii Polski suflowaną przez amerykański przemysł holocaustu i jego agendy w Polsce, takie jak Muzeum Polin. Natychmiast pojawiły się brutalne naciski żydowskiego lobby, by dr Kurek nagrody nie dostała.

Tym naciskom w skandaliczny sposób uległ polski konsulat w Nowym Jorku, który odwołał ceremonię wręczenia nagrody. Poinformowano o tym na twitterze:

Be informed that due to factors beyond our control, The Consulate General of the Republic of Poland in New York cancels “The Annual Jan Karski Humanitarian Awards Night” scheduled for April 18th. The new date and honorees will be announced by the Polish-Jewish Dialogue Committee. pic.twitter.com/bLBLJMK8H8

— Polish Consulate NYC (@PLinNewYork) 10 kwietnia 2018