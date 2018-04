9 dni! Już tylko tyle zostało do rozpoczęcia Wielkiej Konferencji Prawicy Wolnościowej

W tym roku program chyba będzie się zmieniał do samego końca! Z przyczyn zdrowotnych niestety nie będzie z nami Stanisława Michalkiewicza, który miał wystąpić 22 kwietnia w niedzielę o 10.30.

Jak się okazuje zastąpi go twórca portalu niewygodne.info i podziemnaTV czyli Konrad Daniel. Z kolei Janusz Korwin-Mikke miał w tym roku wyjątkowo pojawić się tylko ciałem, z uwagi na wcześniej zaplanowane spotkanie w Kielcach, ale ostatecznie pojawi się ciałem – jego występ odbędzie się w niedzielę ok. godz. 14.00. Z kolei w sobotę doszedł dodatkowy punkt programu – ok. godz. 16.00 odbędzie się promocja najnowszej książki śp. prof. Bogusława Wolniewicza, którą poprowadzi jego przyjaciel, prof. Jerzy Robert Nowak. Niespodzianką będą także występy młodych libertarian, ale o tym – jutro.

Zapraszam wszystkich na konferencję i zapraszam do wsparcia naszej Fundacji Najwyższy Czas, która jest głównym sponsorem imprezy. Przypominam, że stratujemy w sobotę o godz. 10.00 rano na warszawskim Placu Zamkowym w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej.