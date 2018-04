Ale ściema! Czaputowicz: Polska przyjęła 2,7 tys. islamskich migrantów. Internauci i posłowie PiS-u tych słów mu nie wybaczą. „Okłamujemy wyborców! Przez Pana przegramy wybory!”

„Ponadto przyjęliśmy 2700 islamskich migrantów przysłanych przez Europę Zachodnią, ale oni nie chcą zostać w Polsce, gdzie stopa życiowa jest zbyt niska” – powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Jego słowa doprowadziły do furii posłankę Pawłowicz i internautów.

„Okłamujemy wyborców! Przez Pana przegramy wybory!” – napisała odnosząc się do słów szefa MSZ Krystyna Pawłowicz na Twitterze.

Ta „niefortunna” wypowiedź padły podczas udzielania wywiadu przez szefa MSZ dla francuskiej gazety „Le Figaro”.

MSZ w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze podkreśliło, że wypowiedź szefa resortu dla „Le Figaro” nie dotyczyła mechanizmu przymusowej relokacji obywateli państw trzecich, a Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

„Wypowiedź szefa MSZ dotyczy osób, dla których Polska była krajem pierwszego wjazdu do UE i które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie unijnym” – podał resort.

MSZ wyjaśniło, że takie osoby są zawracane do państwa pierwszego wjazdu, w tym przypadku do Polski w celu rozpatrzenia wniosku azylowego. „Jest to związane z położeniem geograficznym naszego kraju (graniczne państwo strefy Schnegen) i traktowaniem przez obywateli państw trzecich terytorium RP jako strefy tranzytowej do innych państw UE” – podało MSZ.

Polskie władze nie informowały do tej pory obywateli, że zamierzają przyjąć jakichkolwiek imigrantów przysłanych przez Europę Zachodnią.

Rząd polski od miesięcy przekonywał, że nie przyjmie imigrantów z Bliskiego Wschodu, gdyż poprzez swój fanatyzm religijny stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Słowa szefa polskiego MSZ wywołały istną falę komentarzy w mediach społecznościowych. Bardzo zdecydowanie zareagowało m.in. posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która zamieściła taki oto tweet.

-„Progr.Wyb.PIS – żadnych migrantów z rozdzielnika UE Rząd PBS – TYLKO „pomoc na miejscu” Min.Czaputowicz – „PRZYJĘLIŚMY 2,7 tys migrantów przysłanych przez Eur.Zach.” POLACY są PRZECIW ! OKŁAMUJEMY WYBORCÓW ! Przez Pana przegramy wybory! Proszę o odpowiedź!”.

Ta niefortunna wypowiedż ministra MSZ wywołała lawinę komentarzy oto najciekawsze z nich.

Wy sobie jaja z ludzi robicie? Domagam się pilnie debaty publicznej na ten temat! Jeżeli ktoś bez woli narodu zgodził się przyjąć imigrantów powinien jak najszybciej stanąć przed trybunałem stanu, być osadzonym i przestać pełnić jakiekolwiek funkcje publiczne dożywotnio… pic.twitter.com/3bKLgFFD2S — Marcin Rola (@MarcinRola89) April 11, 2018

Minister Czaputowicz w "Le Figaro": "Przyjęliśmy 2700 migrantów przysłanych przez Europę Zachodnią, ale oni nie chcą zostać w Polsce, gdzie stopa życiowa jest zbyt niska". Dlaczego te fakty nie są upublicznione? Czyżby szef MSZ znowu powiedział coś za dużo? — Leszek Miller (@LeszekMiller) April 11, 2018

APEL do @pisorgpl Dawaliśmy wam wsparcie przez ostatnie lata. Zaciskaliśmy zęby jak PAD wetował kolejne, ważne dla Polski ustawy, kiedy pozbyliście się z Rządu prawdziwych patriotów PBS i AM.

Ale nie będziemy bezczynnie patrzeć na antypolskie działania #Gliński #Czaputowicz — Arcyksiążę—CK💯🇵🇱 (@DrHoobert) April 11, 2018

Europejski polityk czytając Le Figaro ma zrozumieć, że Polska przyjęła 2700 migrantów przysłanych przez #UE. Czytając to samo Polak ma zrozumieć, że minister #Czaputowicz nie miał wcale tego na myśli i został źle zrozumiany. Jasne to wina Polaków, że nie rozumieją co czytają. — Facet45plus.pl 🇵🇱 (@Facet45plusPL) April 11, 2018

