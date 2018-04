Rekord nawilżania pobity! Znany aktor stał się twarzą strony dla eurolizusów. Projekt pt. „dziekujeciunio.pl” żenuje, bawi, śmieszy, przestrasza…

„Podziękujmy Unii Europejskiej, bo nie kolonizuje nas, tylko pozwala się rozwijać. A przecież nie musi tak być, mogliśmy być drugą Ukrainą” – mówił kilka tygodni temu dla „Gazety Wyborczej” aktor Olgierd Łukaszewicz. Z tej miłości dla wspaniałej Wspólnoty, artysta założył specjalną stronę, na której możecie podziękować UE!

Przecież wszyscy jesteśmy obywatelami nie tylko Polski, ale i Unii, choć nie wszyscy o tym pamiętają. A wystarczy spojrzeć na swój dowód czy paszport – próbował oświecić miłośników „GW” Łukaszewicz. Co jak co, ale czytelnikom tej gazety tego przypominać nie musi.

Aktor opętany jest wizją ocalenia narodu przed polexitem. Z tego powodu dopuścił się założenia jednej z najbardziej żenujących witryn w polskiej sieci. Jego strona pt. „Dziękuję Ci Unio” to wylew treści peannych wychwalających wspaniałość UE. Można tam znaleźć patetyczne wpisy ludzi, których życie bez Wspólnoty przestałoby mieć sens. Witryna jest też doskonałym źródłem krótkich, ale bawiących do łez oświadczeń, deklaracji, odkrywczych stwierdzeń. Bohaterką nie jest sama Unia, ale też Pan Olgierd Łukaszewicz.

„Szczerze dziękuję, że nie brak w naszej Ojczyźnie takich ludzi jak Sz. Pan Olgierd Łukaszewicz. Utożsamiam się z Panem. To co płynie z Pańskich ust jest piękne. Nie dane mi jest tak pięknie mówić, więc cieszę się, że wśród Nas Polaków są tacy piękni ludzie. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście dziękuję, że Unia jest i propaguje to, o czym już dawno myślał prof. Jastrzębowski” – zrecenzował osobę i dokonania aktora jeden z internautów.

„Jestem dzisiaj tak samo szczęśliwy jak w 2004 roku, kiedy to przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Mam również nadzieję, że moje szczęście będzie jeszcze trwało b.długo, o co zamierzam bardzo zabiegać. Dziękuję ci Unio” – podtrzymuje wysokie tony inny z szalonych użytkowników sieci.

Są też tacy, dla których świadomość bycia w Unii koi zszargane życiem w Polsce nerwy. Co więcej, dzięki Wspólnocie dokonują niesamowitych odkryć geograficznych i zaczynają rozumieć, że są Europejczykami!

„Dziękuję ci Unio, że jesteś i że zechciałaś nas przyjąć w swe grono. Czuję się troszkę bezpieczniejsza i spokojniejsza, że jestem nie tylko Polką, ale Europejką, dziękuję, dziękuję” – stwierdziła błyskotliwa Pani Danuta.

Oczywiście UE dotarła na skraj kontynentu z kagankiem światła, które rozpromieniło polski ciemnogród. O czym świadczy chociażby ten wpis: „Dziękuję za naukę demokracji, za społeczeństwo obywatelskie, za postęp i rozwój. Dziękuję za stworzenie szans rozwoju młodym, choć ci nie zawsze widzą w Unii przyjaciela”.

Instytucja z siedzibą w Brukseli ma też szerokie dokonania terapeutyczne w dziedzinie psychiatrii. W tym przypadku pan poczuł się w końcu wartościowy! – „Dziękuje ci Unio za to, że dostaliśmy szanse ucieczki od poczucia niższości, biedy, zacofania, kompleksów. Dziękuję w imieniu mojego pokolenia dzisiejszych 40- latków (…)” – wyznał.

Nie brakuje też pragmatycznych i rzeczowych wyrazów wdzięczności. Tak po prostu, za dotacje, konkretnie i bez pier… „Za sfinansowanie przebudowy ul. Kiepury na Zabobrzu – dzielnicy Jeleniej Góry” – zaakcentował swoją obecnść inny wielbiciel UE.

A ja… dziękuję Ci Unio, że w twojej obronie powstają tak groteskowe witryny, pełne humoru, momentami przerażające, ale cały czas nie przestające zadziwiać.

Teraz możemy być pewni, że strona, która powstała przy udziale Olgierda Łukaszewicza uchroni nasz naród przed polexitem, który to z pewnością byłby jakimś tam zamachem, na coś tam… (to wiedzą tylko specjaliści od obrony demokracji, wolnych mediów, sądów, przenośnych toalet pod Sejmem itp.). Bo musiałby się odbyć przez referendum, a jak wiadomo, w referendum decyduje wola większości obywateli. A cóż głos obywateli kraju łaskawie przygarniętego przez Unię może znaczyć.

Źródło: wolnosc24.pl