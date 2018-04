Uwaga! W piątek będą pierwsze w tym roku burze

W piątek nad Polską będzie przechodzić front burzowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami dla jedenastu województw. W niektórych regionach wyładowaniom może towarzyszyć grad.

Wszystko przez to, że do Polski napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W efekcie w piątek termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. Zderzy się on z zimnym powietrzem w efekcie, po południu nad krajem przemieści się front burzowy, który przyniesie deszcz i silniejsze podmuchy wiatru.

Piątek pogodny będzie jedynie na krańcach północno-wschodnich. Poza tym w całym kraju zachmurzenie kłębiaste będzie umiarkowane i duże. Okresami może popadać deszcz do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Uwaga, lokalnie w godzinach popołudniowych prognozowane są burze. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a w burzach nawet 80 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w jedenastu województwach centralnej i zachodniej Polski nawałnice mogą okazać się niebezpieczne.

