Ziemkiewicz przewidział jak zachowają się Żydzi. Prezydent Izraela Reuven Riwlin ruga prezydenta Andrzeja Dudę i Polaków. „Żądamy, żeby Polska była odpowiedzialna za pełne badanie o Holokauście” [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz to musi być medium. Przewidział tok dzisiejszych rozmów prezydentów Polski i Izraela. Żydzi oczywiście zrugali naszego prezydenta i samych Polaków. „Polska była kolebką kultury żydowskiej, niestety stała się też największym żydowskim cmentarzem na świecie”. Po raz kolejny padły żądania i pouczenia względem Polski.

Prezydent Izraela przed Marszem Żywych: mimo wyjątkowej relacji Polski i narodu żydowskiego domagamy się, by Polska była odpowiedzialna za pełne badanie historii Zagłady.

Czytaj też: Musisz to zobaczyć! Tymi lotniskowcami i okrętami Trump straszy Rosję. Czy na prawdę dziś w nocy uderzy? [GALERIA]

A tymczasem prezydent Duda tłumaczył się jak uczniak: -„Nie było intencją polskich polityków stworzenie regulacji, która powodowałaby blokowanie świadectwa o Holokauście” – mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda nawiązując do noweli ustawy o IPN. Dodał, że ze strony państwa polskiego, nigdy nie było systemowej wrogości wobec Żydów.

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin wezmą w czwartek udział w Marszu Żywych w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Przed południem Duda i Riwlin spotkali się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

-„Chcę jeszcze raz z całą mocą powiedzieć: nigdy nie było intencją polskich parlamentarzystów, polskich polityków, stworzenie takiej regulacji, która powodowałaby zablokowanie tego świadectwa (o Holokauście)” – powiedział Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Izraela.

Duda dodał w obecności prezydenta Izraela, że intencją noweli, była obrona prawdy historycznej. „Ja, jako prezydent, chcę bronić tej prawdy z całą mocą, także w tych elementach, które są trudne dla Polaków” – oświadczył.

-” Nigdy nie było systemowej, instytucjonalnej wrogości wobec Żydów ze strony polskiego państwa, wręcz przeciwnie – byli obywatelami RP, traktowanymi z pełnym szacunkiem ze strony PL władz, także tych działających w podziemiu w czasie II WŚ czy na emigracji.”

Jak na te słowa zareagował prezydent Izraela?

-„Polska była kolebką kultury żydowskiej, niestety stała się też największym żydowskim cmentarzem na świecie” – mówił Riwilin.

Jak dodał, Izrael śledzi z bliska to, co się dzieje w Polsce. „Mamy pełen szacunek tego rachunku sumienia, które społeczeństwo polskie przeżyło, ale mamy również niezgodę, głęboką niezgodę, o której już mówiłem wcześniej w rozmowie z panem prezydentem, gdzie wyjaśnialiśmy własne stanowiska – ja swoje i pan prezydent swoje” – podkreślił prezydent Izraela.

-„Pomimo tej wyjątkowej relacji w Polsce i narodu żydowskiego, który tutaj powstał żądamy, żeby Polska była odpowiedzialna za pełne badanie o Holokauście” – oświadczył Riwlin. „Gdy pan mówił panie prezydencie o różnych wydarzeniach w okresie Zagłady, tak, było porozumienie między naszymi państwami i tak powinno być” – podkreślił.

-„Mimo wyjątkowej relacji Polski i narodu żydowskiego domagamy się, by Polska była odpowiedzialna za pełne badanie historii Zagłady” – podkreślił jeszcze raz albo jak kto woli rozkazał przywódca Izraela.

Poniżej nagranie z całego wystąpienia prezydentów.

Oświadczenia Prezydentów Polski i Izraela!

Watch us right now as both Presidents make their statements!

🇵🇱🇮🇱 https://t.co/ZZAF3ZwEFj

— PL1918 (@PL1918) April 12, 2018