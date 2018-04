PROGNOZA POGODY: Lato w środku Kwietnia. Temperatury będą sięgać nawet 30 stopni!

Lato w środku kwietnia zadomowiło się w Polsce na dobre. W najbliższych dniach temperatura sięgać będzie do 30 stopni Celsjusza.

Koniec bieżącego tygodnia i kolejne dni przyniosą nam letnią pogodę. W najbliższym czasie ma być coraz cieplej.

Od soboty Polska znajdzie się pod wpływem wyżu znad Rosji. Sobota i niedziela w większości kraju słoneczna, opady mogą występować jedynie na Pomorzu Zachodnim.

W sobotę termometry będą pokazywać do 23 stopni Celsjusza w Centrum. W niedzielę nieco cieplej, od 19 stopni na Podlasiu do 24 stopni na Dolnym Śląsku.

W poniedziałek znów słonecznie, w całym kraju od 21 do 25 stopni Celsjusza. Z kolei we wtorek lekkie „ochłodzenie”, temperatura spadnie aż do 23-24 stopni Celsjusza, na południowym-zachodzie mogą występować burze.

Najcieplejszym dniem będzie środa, wówczas Polska znajdzie się w centrum wyżu i temperatury będą osiągać 27-28 stopni Celsjusza. Niemieccy meteorolodzy prognozują nawet 30 stopni Celsjusza, taka temperatura w Polsce nie jest jednak wysoce prawdopodobna.

Letnia pogoda utrzyma się u nas do końca przyszłego tygodnia. W następną niedzielę do Polski ma dotrzeć niż znad Skandynawii, natomiast wyż odejdzie w kierunku Bałkanów.

