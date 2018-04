Rząd rżnie głupa? Ktoś tu kłamie. Izrael potwierdza, a Polska zaprzecza. „Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji Żydów”

Od wczoraj trwa niesłychana sytuacja w stosunkach polsko-izraelskich. Andrzej Duda zaprzecza, by Prezydent Izraela wypowiedział antypolskie słowa, ale jego rzeczniczka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce. Kto tu kłamie?

Izraelskie media podały rewelacje dotyczące czwartkowego wystąpienia prezydenta Izraela Reuwena Riwlina w Polsce. Riwlin miał powiedzieć polskiemu prezydentowi skandaliczne słowa, o czym pisało wiele żydowskich portali.

Andrzej Duda zaprzecza. Takie słowa w wystąpieniach Prezydenta nie padły – napisał na Twitterze, odpowiadając na pytanie korespondentki TVP Info Dominiki Cosić.

Według „Times of Israel” na spotkaniu z prezydentem Dudą Riwlin powiedział: „Nie ma wątpliwości, że wielu Polaków walczyło z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć faktowi, że Polska i Polacy pomagali w eksterminacji”.

Czytaj także: Trump kazał Żydom uspokoić się w sprawie Polski. To Polacy w USA masowo na niego zagłosowali, Żydzi woleli Clintonową

Państwo polskie pozwoliło na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii (Adolfa) Hitlera i było świadkiem fali antysemityzmu wywołanej przez ustawę, którą właśnie przyjęliście – zacytował Times of Israel prezydenta Izraela, odnosząc się do ustawy o IPN.

Taką wersję przedrukowało wiele anglojęzycznych portali, które mają ogromny zasięg w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Polski rząd jednak w żaden sposób nie zareagował na te skandaliczne słowa, a jedynym przekazem ze strony władz był właśnie Tweet Prezydenta.

Wieczorem jednak sytuacja się zmieniła, rzeczniczka Prezydenta Izraela Reuvena Riwlina powiedziała, że takie słowa faktycznie padły. Rzeczniczka Prezydenta Izraela, przekazała że Riwlin powiedział Dudzie, iż Polska i Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji Żydów.

Następnie komunikat ze słowami rzeczniczki zniknął z oficjalnej strony MSZ, a warto zauważyć, że przytaczane były tam kolejne ostre słowa, które nie pojawiały się w mediach. To był teren, który umożliwił nazistom zrobienie czego tylko chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – napisano.

To prawda, że Niemcy chcieli nas skrzywdzić, lecz mieli oni także pomocników – te słowa także miały paść ze strony Izraelskiego Prezydenta. Ostatecznie na stronie ambasady Izraela pojawiła się relacja z przemówienia Riwlina, w której nie ma wcześniejszych cytatów, ale jest ona dostępna tylko w języku polskim.

Po przekazie rzeczniczki głos zabrał także prezydencki minister, który powiedział, że słowa prezydenta Riwlina, które były cytowane przez media w Izraelu, nie padły. Było to uogólnienie. To oznacza, że któraś ze stron w oficjalnych komunikatach kłamie. Pozostaje pytanie: która?

Przestańcie grać w głupa! Izraelskie media powołują się na stenogram wystąpienia z jego kancelarii, a on sam od wczoraj ich nie zdementował. Te słowa powtarza cały świat, a rząd polski zapewniając, że Rivlinm ich nie użył, jest żałosny jak skopany, skamlący psiak. https://t.co/YwnDhEIkPv

Izraelski korespondent ujawnia źródło rzekomego cytatu prezydenta Izraela, który miał jakoby powiedzieć że „Polska przyłożyła rękę do eksterminacji”. Tym źródłem jest hebrajska relacja prasowa z wizyty prezydenta Izraela wypuszczona chyba przez urząd prezydenta w Izraelu 👇🏻 https://t.co/EQBgR43UCI

Ze strony izraelskiego MSZ zniknął wczorajszy komunikat prasowy rzecznika prezydenta Izraela zawierający antypolskie wypowiedzi przypisane prezydentowi. Specjalnie dla Was poniżej tłumaczenie czterech najmocniejszych. Całość komunikatu zarchiwizowałem i udostępnię zainteresowanym pic.twitter.com/a7N3097QEJ

Ta historia jest coraz bardziej żenująca. PAD powinien oficjalnie i publicznie opisać jak prez. Izraela oskarżył w jego obecności Polskę i Polaków o współpracę z Hitlerem. I co mu odpowiedział. Chyba, że nic nie odpowiedział. I woli oskarżać go o kłamstwo. Co się teraz dzieje.

— Tomasz Sommer (@1972tomek) April 13, 2018