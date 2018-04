Wilk: „Kryptowaluty mogą zrealizować to, o czym wolnościowcy mówią od dawna”. Korwin-Mikke: „Istotne jest, żeby władza się odwaliła” [VIDEO]

Dziś w Sejmie odbyło się spotkanie zespołu ds. Kryptowalut, na którym poruszany był temat chęci uregulowania tej kwestii przez rząd. „Bitcoin może zrealizować to, o czym my – wolnościowcy mówimy od dawna” – uważa Jacek Wilk.

Technologia blockchain oraz kryptowaluty są tematem, który od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele kryptowalut. Najpopularniejszą obecnie jest Bitcoin.

Nawet 9 milionów podatku od 15 tysięcy złotych! Morawiecki kładzie łapy na kryptowalutach

Nowe technologie mają to do siebie, że wyprzedzają prawodawstwo i zmuszone są działać w tzw. „szarej strefie”. Mija wiele czasu nim państwo dostosuje prawo do kolejnych nowinek, które pojawiają się na rynku.

Nie inaczej było w przypadku handlu kryptowalutami w sieci. Przez dostosowanie prawa mamy na myśli wtrącenie się państwa poprzez regulacje w kolejną sferę.

Ministerstwo Finansów publikowało 04.04.2018 komunikat, w którym poinformowano, że w przypadku sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, która stanowi prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Oznacza to, że w przypadku zmiany, czy kupna kryptowaluty, za każdym razem zobowiązani jesteśmy do wypełneinia deklaracji PCC oraz zapłaty podatku w wysokości 1 proc. wartości rynkowej.

Efekty interpretacji zawartej w komunikacie oznaczają, że w niektórych przypadkach skala podatkowa przekroczy 100 proc. i nie będzie miała górnego limitu. Z każdej transakcji na giełdzie kryptowalutowej należy odprowadzić 1 proc. podatku.

Nie będzie miało znaczenia czy się kupiło i sprzedało z zyskiem, czy stratą. Liczyć się będzie, że sama transakcja się odbyła i należy złożyć deklarację w odpowiednim urzędzie skarbowym, a także zapłacić podatek.

Czytaj więcej: Nawet 9 milionów podatku od 15 tysięcy złotych! Morawiecki kładzie łapy na kryptowalutach

Czytaj dalej wypowiedzi Jacka Wilka i Janusza Korwin-Mikkego o kryptowalutach ->