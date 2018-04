Na co gotowa jest opozycja? „Zrobimy wszystko, by wygrać wybory”

Koalicja PO i Nowoczesnej stała się faktem, jest nadzieją dla wielu Polaków i Polek, połączeniem doświadczenia i energii, nowości; zrobimy wszystko, by wygrywać kolejne wybory – powiedziała w sobotę przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W swoim wystąpieniu podczas konwencji mazowieckiej PO i Nowoczesnej Lubnauer podkreśliła, że samorządy to „wielki sukces Polski”.

Czy PiS tego chce, czy nie, wykazały się dużą sprawnością zarówno w gospodarowaniu mieniem wspólnym, jak i rozwiązywaniu problemów swoich społeczności; skutecznie podnoszą też poziom życia mieszkańców, jak również pozyskują środki europejskie. Samorząd się sprawdził i dziś przeżywa renesans – to wielki powód do dumy wszystkich Polaków i nadzieja, nadzieja na lepszą przyszłość i rozwój małych ojczyzn, i lepszą jakość życia mieszkańców – mówiła szefowa Nowoczesnej.

Zapewniła, że koalicja Platformy z Nowoczesną nie pozwoli na przejęcie samorządów przez PiS. Koalicja ta – według niej – „może zwyciężać i zwycięży w najbliższych wyborach”. „Jesteśmy tutaj, żeby obronić samorządy przed zarazą PiS, nie pozwolimy zainfekować samorządów stylem rządzenia w kraju” – dodała Lubnauer.

Zobacz także: Opozycja totalna wyprzedza PiS! Zaskakujące wyniki sondażu

Podkreśliła, że najbliższe wybory „będą najważniejszym od lat plebiscytem”. Zadecydują o tym, jaki będzie samorząd: czy to będzie samorząd kreatywny, otwarty na ludzi, bliski człowiekowi, czy to będzie samorząd pełen konfliktów, awantur i polityki historycznej. Ale również te wybory zadecydują o tym, jaka będzie Polska: czy będzie to Polska, gdzie będzie wszędzie władza PiS-u, czy też wolne obszary, takie jak samorząd, staną się impulsem do zmiany władzy w całej Polsce – doprecyzowała liderka Nowoczesnej.

Zapowiedziała, że koalicja PO i Nowoczesnej zaprezentuje w nadchodzących wyborach „zgraną ekipę, która da nowy impuls samorządom”. Wśród elementów koalicyjnego programu dla samorządów wymieniła nadzór nad praworządnością i przejrzystość procedur, liberalne wartości w obszarze jakości życia i kultury, poszukiwanie nowych inwestycji, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, usprawnienie administracji samorządowej, poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości powietrza oraz rozwój transportu publicznego, mądre planowanie przestrzenne oraz pomoc rodzinom „w opiece nad dziećmi, osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi”.

Nawiązała w tym kontekście do wyników zeszłotygodniowych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które – zdaniem Lubnauer – „pokazały, czym kończy się brak zdolności do współpracy, brak odpowiedzialności”. „Dlatego postawiliśmy na partnerstwo i budowę zaufania, bo tylko tak można zwyciężać” – zaznaczyła.

Nasza koalicja obywatelska, koalicja Platformy i Nowoczesnej stała się faktem, jest nadzieją dla wielu Polaków i Polek, połączeniem doświadczenia i energii, nowości; zrobimy wszystko, by wygrywać kolejne wybory: mamy determinację, mamy zapał, mamy ideały, mamy odwagę (…) i siłę mamy – podkreśliła przewodnicząca Nowoczesnej.

Czytaj więcej: Populiści w akcji. PiS złożył „głośny” projekt w Sejmie. Posłowie dostaną mocno po kieszeni

(PAP)