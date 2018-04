Przerażająca zbrodnia w Niemczech. Imigrant na oczach ludzi zabija nożem swoje dziecko i byłą żonę [DRASTYCZNE WIDEO]

Do tragicznego zdarzenia doszło w w biały dzień w na stacji Jungfernstieg w niemieckim Hamburgu. Na oczach pasażerów imigrant zabił swe dziecko i byłą żonę.

34- letni, pochodzący z Nigru imigrant wyciągnął w czwartek rano 12 kwietnia nóż na peronie stacji metra Jungfernstieg i zaatakował nim kobietę i roczną dziewczynkę.

Murzyn zadał im kilkanaście ciosów. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran, a dziecko na miejscu.

Jak się okazało 34-letnia kobieta była byłą żoną Nigeryjczyka, a dziewczynka jego córką.

Po zabiciu ich mężczyzna sam zadzwonił na policję i oddał się w jej ręce.

Jak na razie nie są znane żadne motywy tej przerażającej zbrodni.

🆘‼😱🔪 #Germany: Eyewitness! A man says in the video: „He cut the baby’s head, oh my god.” After a man from Niger (80% Islam) slaughtered his German ex-wife and his 1-year-old daughter with a Knife on the platform of the subway station #Jungfernstieg in #Hamburg. pic.twitter.com/ul0haDzW0O

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 13 kwietnia 2018