Świat na krawędzi wojny. Kłęby dymu i eksplozje w Damaszku. Atak USA na nagraniach świadków [VIDEO]

W odpowiedzi na domniemany atak chemiczny, koalicja amerykańsko-brytyjsko-francuska przeprowadziła atak na Syrię.

Wydałem rozkaz rozpoczęcia precyzyjnych uderzeń z powietrza na cele w Syrii w ramach odwetu za domniemany atak z użyciem gazu, który spowodował 7 kwietnia śmierć co najmniej 60 osób – powiedział Donald Trump.

Jak relacjonują zagraniczne media w Damaszku słychać było eksplozję, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Mówi się o co najmniej 6 wybuchach.

Z kolei syryjska telewizja podaje, że siły rządowe zestrzeliły 13 pocisków lecących w kierunku miasta. Naoczni świadkowie mówią, że zaatakowany został dystrykt Barzeh.

Breaking: Video shows smoke in the skies of Damascus, Syria following coalition strikes against the Syrian Regime in the area. pic.twitter.com/GuVwohfxnw

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 14, 2018