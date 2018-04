Trump chwali się perfekcyjnym atakiem na Syrię. Rosja twierdzi co innego

Prezydent USA Donald Trump pochwalił się „perfekcyjnie wykonany atakiem” przeprowadzony w Syrii dodając, że „misja została wykonana”. Rosja twierdzi, że syryjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły 71 z 103 pocisków samosterujących wystrzelonych przez siły koalicji podczas nocnych ataków w Syrii.

Trump podziękował Wielkiej Brytanii i Francji „za mądrość i siłę ich wspaniałego wojska” w swoim pierwszym tweecie, po sobotnim ataku USA, Wielkiej Brytanii i Francji na syryjskie cele.

„Doskonale wykonany atak ubiegłej nocy, dziękuję Francji i Wielkiej Brytanii za ich mądrość i moc ich wspaniałej armii, która nie mogłaby przynieść lepszych rezultatów”- pisał Trump.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

„Jesteśmy dumni z naszego wielkiego wojska, które niedługo po wydaniu miliardów dolarów w pełni zatwierdzonych będzie najlepsze, jakie kiedykolwiek miał nasz kraj” – pisał.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018