Ziemkiewicz: „W styczniu Izrael zrobił nam wizerunkowe Pearl Harbour, wczoraj wizerunkowy Sedan” [VDEO]

Państwo polskie pozwoliło na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii Hitlera i było świadkiem fali antysemityzmu wywołanej przez ustawę, którą właśnie przyjęliście – miał wczoraj podczas wizyty powiedzieć prezydent Izraela. Słowa Riwlina przytoczyło wiele żydowskich gazet i portali. Prezydent Izraela jak dotąd nie zdementował tych doniesień.

„The Times of Israel” powołując się na stenogramy przedwczorajszego wystąpienia prezydenta Izraela, napisał, że polityk oskarżył Polaków o współudział w Holocauście i oświadczył wprost, że Niemcy mieli w Polakach sojuszników, a Zagłada nie osiągnęłaby takich rozmiarów, gdyby nie pomoc innych narodów.

W styczniu Izrael zrobił nam wizerunkowe Pearl Harbour, wczoraj – wręcz wizerunkowy Sedan. Nic nie pomogła protekcja USA. W co Żydzi grają? https://t.co/7esF1ZkuT3 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 13 kwietnia 2018

Antypolską opinię szybko podchwyciły inne izraelskie media, a w ślad za nimi portale i gazety na całym świecie. Prezydent Riwlin wciąż nie zdementował prasowych doniesień. Oznacza to najprawdopodobniej, że żydowscy dziennikarze, tak jak twierdzą, wykorzystali oficjalne zapisy z przemówienia.

Andrzej Duda zapytany przez korespondentkę TVP w Brukseli, czy takie słowa rzeczywiście padły, zaprzeczył. Tą samą linię zaprezentował na Twitterze podsekretarz stanu w MSZ Bartosz Cichocki. Problem w tym, że powołał się na nagrania z wczorajszego wystąpienia Riwlina, gdzie, mimo bardzo kiepskiego tłumaczenia słychać wypowiadane przez prezydenta Izraela oskarżenia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przedstawiło również własnych, stenogramów z przemówienia. Ograniczenie się do dementowania słów prezydenta Izraela wydaje się środkiem mało skutecznym zarówno jeżeli chodzi o informowanie społeczeństwa polskiego, jaki i opinii międzynarodowej, na którą Żydzi mają znacznie lepszy wpływ niż Warszawa.

Sprawa wzbudziła duże kontrowersje. Odniósł się do niej Rafał Ziemkiewicz, który stwierdził, że strona polska zwyczajnie „gra w głupa”.

Przestańcie grać w głupa! Izraelskie media powołują się na stenogram wystąpienia z jego kancelarii, a on sam od wczoraj ich nie zdementował. Te słowa powtarza cały świat, a rząd polski zapewniając, że Rivlinm ich nie użył, jest żałosny jak skopany, skamlący psiak. https://t.co/YwnDhEIkPv — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 13 kwietnia 2018

Wygląda na to, że Polska po raz kolejny dała się ograć i sprowadzić do roli państwa współodpowiedzialnego za Holocaust. Co bowiem może wywnioskować zagraniczny odbiorca, jeśli widzi izraelskiego prezydenta, który na terenie obozu koncentracyjnego mówi o Polakach mordujących Żydów. Na dodatek nie otrzymuje żadnego sprostowania ze strony polskich władz.

Poniżej fragment transmisji z czwartkowego przemówienia prezydenta Izraela.

Fragment wystąpienia prezydenta Izraela Reuvena Riwlina przypisujący Polakom współodpowiedzialność za holokaust w transmisji @tvp_info i @tvn24.

Druzgocąca konfrontacja.#MarszŻywych #MarchOfTheLiving pic.twitter.com/a2pV2NDUyU — Jajeczny (@Jajeczny2) 12 kwietnia 2018

Czytaj także: Rząd rżnie głupa? Ktoś tu kłamie. Izrael potwierdza, a Polska zaprzecza. „Polacy przyłożyli rękę do eksterminacji Żydów”