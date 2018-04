Czy Europejczycy do końca zwariowali? Hit samobójczego przemysłu oblegany na targach pogrzebowych

Kontrowersyjna kapsuła, która umożliwia ‚klientowi’ odebranie sobiem życia przez przyciśnięcie guzika, została zaprezentowana na sobotnim pokazie w jednym z amsterdamskich domów pogrzebowych.

Kapsuła nazywana jest „Sarco”, jako skrót od sarkofagu. Jest to maszyna wydrukowana w 3D, której twórcami są australijski działacz na rzecz legalnej eutanazji, Philipa Nitschke oraz holenderski projektant, Alexander Bannink. Składa się na nią odpinana trumna zamontowana na stojaku zawierającym pojemnik z azotem.

Osoba, która chce się zabić, naciska przycisk, a kapsuła wypełnia się azotem. Czuje lekkie zawroty głowy, ale szybko traci przytomność i umiera – tłumaczy Nitschke, który w wyniku wieloletniej działalności na rzecz zalegalizowania eutanazji otrzymał przydomek „Dr Death”.

Wynalazcy umieścili model urządzenia na wyświetlaczu wraz z zestawem okularów wirtualnej rzeczywistości, aby dać odwiedzającym namiastkę tego, co czuje osoba zasiadająca w kapsule, nim ostatecznie wciśnie przycisk.

Nitschke idzie o krok dalej i chce udostępnić swój projekt online jako dokument open source do pobrania.

Oznacza to, że każdy, kto chce zbudować maszynę, może pobrać plany i wydrukować w 3D własne urządzenie – powiedział.

Zapytany o kontrowersje związane z eutanazją i prawnymi przeszkodami, Nitschke powiedział: W wielu krajach samobójstwo nie jest niezgodne z prawem, a jedynie pomoc osobie w popełnieniu samobójstwa. Jest to sytuacja, w której osoba chce nacisnąć przycisk zamiast na przykład stać przed pociągiem. Wierzę, że jest to fundamentalne prawo człowieka (by zdecydować, kiedy umrzeć) To nie jest tylko przywilej dla bardzo chorych. Jeśli masz cenny dar życia, powinieneś być w stanie oddać ten prezent w tym czasie w którym ty uznasz za stosowny.

Tysiące odwiedzających przybyło na coroczny Amsterdam Funeral Expo w słynnym Westerkerk, gdzie prezentowane były wszystkie najnowsze nowinki z branży, takie jak trumny biodegradowalne.

Ale to „Sarco” przyciągnęło największe tłumy, które były wręcz chorobliwie ciekawe nowego urządzenia. Maszyna zyskała dużą rzeszę zarówno zwolenników jak i przeciwników.

