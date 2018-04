Kaczyński bezustannie rządny władzy. „Musimy wygrać kolejne wybory parlamentarne i prezydenckie, by nikt nas nie blokował”

„Chcemy, by Polska trwała i uważamy, że warto być Polakiem” – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił przy tym, że na przeprowadzenie w Polsce „wielkiej zmiany” potrzebne jest jeszcze wiele lat. Tym samym prezes partii rządzącej dał jasno do zrozumienia, że chce utrzymać swoje ugrupowanie u sterów wgrywając wybory parlamentarne i prezydenckie.

„My chcemy by Polska trwała. My uważamy, że warto być Polakiem” – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Trzcianki (woj. wielkopolskie).

„Musimy umacniać polską kulturę, bo naród to jest zbiór ludzi, którzy żyją jedną kulturą, których kultura i język jakoś łączy. Oni mogą być różnego pochodzenia, ale muszą mieć poczucie lojalności i udziału w tej kulturze, lojalności wobec wspólnoty, lojalności wobec państwa. I to jest niezwykle wręcz ważne, my to ogromnie cenimy” – podkreślił prezes PiS.

Kaczyński mówił o planach PiS, wśród których znalazł się bon 500 zł na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi. „Nie jest to wielka suma, ale jednak w ciągu tych lat to jest dobrych kilka tysięcy. Często tych pieniędzy ludziom z uboższych rodzin brakuje – i my chcemy po prostu wzmacniać ten udział w szeroko rozumianym życiu kulturalnym” – powiedział.

Wśród innych planów PiS Kaczyński wymienił również m.in. program wsparcia dla zespołów ludowych, specjalne przywileje dla studentek-matek, jak również program „Dostępność Plus”, w ramach którego w ciągu najbliższych kilku lat przeznaczonych zostanie 23 mld zł na poprawę warunków życia seniorów i osób niepełnosprawnych.

„To jest bardzo, bardzo ważne, prospołeczne, to jest takie – można powiedzieć – chrześcijańskie” – ocenił Kaczyński.

Równocześnie prezes PiS podkreślił jednak, że potrzebnych jest jeszcze wiele lat, aby zakończyć proces zmian w Polsce. „Musimy tę wielką zmianę w Polsce przeprowadzać po kolei, potrzebne jest nam na to jeszcze wiele lat” – mówił. „Musimy wygrać kolejne wybory parlamentarne, kolejne wybory prezydenckie, by nikt nas nie blokował” – dodał.

Źródło: PAP, nczas.com