Lemoniada plus! Czyli nauka i zarobek zamiast jałmużny. Super pomysł księdza Gniadka

To najbardziej oryginalny komentarz do wczorajszego festiwalu populizmu zaprezentowanego przez PiS. Ksiądz Jacek Gniadek proponuje zamiast wyprawki… ulgę podatkową dla każdego dziecka. Niech dzieci bawiąc się w małą gospodarkę nauczą się tej dużej. Pomysł gorąco popieramy!

Oto propozycja księdza Gniadka:

300 zł na każde dziecko do 18 roku życia na szkołę. Szkoda, że PiS nie ma innych pomysłów. Podopowiadam – "Lemoniada Plus". Każde dziecko do 18 roku życia w całej Polsce może otworzyć w wakacje sklepik z lemoniadą zwolniony z podatku, a dochód przeznaczać na własną edukację pic.twitter.com/Mn4zIHJoqP

— Jacek Gniadek (@jacek_gniadek) 15 kwietnia 2018