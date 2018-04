Ministrze Marczuk! A co będzie jak się muzułmanie dowiedzą? U nich czwórka to minimum

Nie milkną echa wczorajszej propozycji przedstawionej na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, według której której kobiety mogłyby dostać minimalną emeryturę, po osiągnięciu wieku emerytalnego, gdyby urodziły co najmniej 4 dzieci. Internauci zastanawiają się co się stanie jeśli o planie dowiedzieliby się muzułmanie, dla których taka ilość dzieci to standard.

Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk ogłosił wczoraj:

PMM wprowadzimy emeryturę matczyną. Gwarancja minimalnej emerytury dla kobiet które urodziły co najmniej 4 dzieci. Nareszcie ktoś o tym powiedział i zmieni te straszna niesprawiedliwosc – dużo dzieci, zero emerytury. Great! — Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) 14 kwietnia 2018

Jak się okazuje podobne prawo obowiązuje w Szwecji i to właśnie tam podąża w poszukiwaniu socjalu szczególnie dużo muzułmańskich rodzin. Mogą one liczyć nie tylko na szczodry socjal, ale także na utrzymanie do końca życia bez szczególnego wysiłku z uwagi na przepisy gwarantujące im emerytury za samo rodzenie. Dla muzułmańskich rodzin takie prawo jest szczególnie istotne, bo tradycyjnie kobiety z tych społeczności rzadko podejmują pracę poza domem. Wprowadzenie tych przepisów może spowodować, że Polska stanie się kolejną Mekką dla muzułmańskich uchodźców.

Internauci mają też wiele innych obiekcji. Oto co ćwierknęła wolnościowa działaczka Ewa Zajączkowska.

Program "Mama plus" oraz bezwarunkowe 300 zł dodatku w każdym roku rozpoczęcia nauki to kwintesencja Podatków i Socjalizmu. Jak to określił @lkwarzecha "jeszcze więcej agresywnej redystrybucji". pic.twitter.com/5VwVlOVBTX — Ewa Zajączkowska (@EwaZajaczkowska) 14 kwietnia 2018

