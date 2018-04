Morawiecki chce socjalizmu w Polsce! Przedstawił założenia PRL-bis

– Staramy się znaleźć odpowiedzi na pułapki rozwojowe, w których znalazła się Polska, poprzez wypracowanie nowego modelu gospodarczego; jednym z jego elementów jest polityka zrównoważonego rozwoju – tłumaczył w niedzielę w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Wizyta szefa rządu w Krakowie to część ogłoszonego na sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy i PiS przez prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego objazdu po kraju czołowych polityków obozu rządzącego, który ma potrwać do lipca.

Na spotkaniu z mieszkańcami Krakowa szef rządu zwracał uwagę, że Polska na skutek przyjętego na początku transformacji modelu gospodarczego „weszła na ścieżkę rozwoju zależnego”. Dotyczyło to – jak mówił – gwałtownego otwarcia, sprzedaży majątku i upadku bardzo wielu przedsiębiorstw w latach 90. i 2000., oraz do dominacji kapitału z różnych innych krajów świata w bardzo wielu sektorach.

Czytaj też: Uwierzyłeś, że Morawiecki obniży firmom CIT do 9 proc.? To ściema! Zobacz dlaczego

Efektem tego procesu – według Morawieckiego – jest sytuacja, w której „połowa polskiego przemysłu jest w rękach zagranicznych” oraz fakt, że Polska wydaje 100 mld zł na „odsetki od tego kapitału, który tutaj przyszedł, na dywidendy od własności, którą tutaj posiadają zagraniczni właściciele, zagraniczni udziałowcy”. „100 mld zł to jest (…) więcej, niż wydajemy na całą służbę zdrowia albo na armię, na edukację wyższą, podstawową, niższą – i jeszcze zostałoby 20 mld zł” – zaznaczył szef rządu.

Pułapki – demograficzna i inne

Jak wskazał, innymi cechami charakterystycznymi polskiej gospodarki są „relatywnie niższe niż u bardzo wielu naszych partnerów w krajach zachodnich” marże, a także pułapka demograficzna, pułapka słabości instytucjonalnej oraz pułapka średniego dochodu.

„My staramy się znaleźć odpowiedź na te pułapki poprzez naszą politykę gospodarczą, poprzez nowy model gospodarczy” – podkreślił Morawiecki. „Jedną z tych odpowiedzi jest polityka zrównoważonego rozwoju” – powiedział.

„Nasz obóz polityczny chce przede wszystkim Polski równych szans i możliwości, również dla tych małych miejscowości, dla wsi, dla powiatowych i gminnych miasteczek” – zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też: Tego jeszcze nie było! Brodaty rabin z Ameryki zdziwił się, że premier Morawiecki jest… czysty

Jego zdaniem, wielkim filarem działań rządu jest usprawnienie instytucji. „Jest to fundamentem naszej polityki. Skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego w ostatnich dwóch latach było najważniejszym elementem, który doprowadził do zwiększenia możliwości finansowych państwa polskiego” – stwierdził. Jak podkreślił, „to dzięki usprawnieniu instytucji do budżetu pozyskano o ponad 40 mld zł więcej z podatku VAT, PIT, CIT i z akcyzy”.

Unijne karuzele

Zauważył też, że z tytułu funduszy unijnych do budżetu wpływa netto rocznie od 24 mld zł do 27 mld zł. „Natomiast to, co wyciekało poprzez wyłudzenia i karuzele VAT-owskie (…) było przyczyną tego, że państwo polskie traciło rocznie kilkadziesiąt miliardów złotych” – stwierdził premier.

Podkreślił, że „usprawnianie państwa musi odbywać się na wielu poziomach”, dlatego rząd proponuje rozwiązania gospodarcze, publiczne, finansowe i społeczne, a także reformy wielu obszarów, w tym reformę systemu uniwersyteckiego, systemu służby zdrowia oraz wymiaru sprawiedliwości.

Zadeklarował promowanie i stymulowanie „polskiego kapitału małego i średniego”. „Wielki (kapitał) też, ale ten wielki sobie lepiej radzi, tego wielkiego jest niedużo, w dużym stopniu i tak jest zagraniczny” – dodał. Przypomniał, że – zgodnie z unijnymi przepisami – nie wolno np. różnicować opodatkowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.