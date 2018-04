Niedziela 15 kwietnia. Co się zdarzy? Rozkład jazdy na dziś

Dziś w całej Polsce PiS będzie kontynuował działania agitacyjne związane z rozpoczętą wczoraj ofensywa polityczną. Planowane są spotkania z udziałem przedstawicieli rządu, władz PiS oraz parlamentarzystów tej partii. Z wyborcami spotkać się mają m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, a także: Beata Szydło, Piotr Gliński, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński i Adam Lipiński.

Łącznie zaplanowano na dzisiaj ponad 30 spotkań z udziałem członków rządu i parlamentarzystów PiS. To początek ogłoszonego przez Kaczyńskiego na sobotniej konwencji objazdu po kraju, który ma potrwać do lipca. Politycy rządzącego ugrupowania mają przedstawiać Polakom dotychczasowe dokonania PiS i mówić o planach na kolejne miesiące.

Pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” będzie dziś obchodzony II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki. Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian.

Uroczysta celebracja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego odbędzie się pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego – z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. premiera Morawieckiego w katedrze na Wawelu

Pod hasłem „Jestem za życiem!” odbędzie się dziś XIII Marsz Świętości Życia, który przejdzie ulicami Warszawy. Jego uczestnicy jak co roku będą manifestować w obronie prawa do życia każdego człowieka. W mediach społecznościowych marszowi towarzyszyć będzie hasztag #adOPCJA, tłumaczący, że każda kobieta, która spodziewa się dziecka, nie musi decydować się na aborcję, ale może urodzić i oddać dziecko do adopcji.

Manifestację poprzedzą msze święte odprawione o godz. 11. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście mszy przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który też skieruje słowo pasterskie do uczestników Marszu, a biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński przewodniczyć będzie mszy świętej w katedrze Świętych Floriana Męczennika i Michała Archanioła na Pradze.

Następnie uczestnicy marszu zgromadzą się na Placu Zamkowym, by stamtąd wspólnie o godz. 12.40. wyruszyć Krakowskim Przedmieściem w kierunku bazyliki Świętego Krzyża. Tam nastąpi zakończenie Marszu Świętości Życia.

Nazwa Marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca – w Święto Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił taki dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 r, ogłoszonej właśnie 25 marca.

