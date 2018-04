Początek tygodnia będzie burzowy. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej [PROGNOZA POGODY]

Najbliższe dni będą ciepłe. Nie oznacza to, że obejdzie się bez opadów. Prawdopodobnie nawiedzą nas na początku tygodnia burze.

W niedzielę w całej Polsce będzie pogodnie, temperatura maksymalna sięgnie od 19 stopni C. na Pomorzu do 26 na Podkarpaciu. Umiarkowanie powieje z południowego wschodu.

„Początek kolejnego tygodnia przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze. W poniedziałek temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. Podczas burzy w porywach może powiać do 60 km/h” – prognozuje TVN Meteo.

We wtorek przewidywane są opady w centrum i na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Temperatura sięgnie od 17 st. C. na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku.

W środę już w całym kraju pogodnie, temperatury będą zbliżone do tych z wtorku. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. W czwartek również będzie słonecznie, będzie też odrobinę cieplej niż w środę.

Źródło: TVN Meteo