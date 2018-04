Sommer: Zapraszam na IV Konferencję Prawicy Wolnościowej. Najnowszy wstępniak

Po wyborczym zwycięstwie PiS przed dwoma laty prawica wolnościowa wpadła w letarg. Na rynku politycznym zdawały się wygrywać koncepcje narodowosocjalistyczne i głosy konserwatywnych liberałów stały się dużo mniej słyszalne niż zwykle. I to w sytuacji gdy przecież z jednej strony Paweł Kukiz umożliwił wejście do parlamentu kilku ko-liberałom z krwi i kości, a z drugiej strony partia Wolność niemal prześlizgnęła się do parlamentu.

Ciągle też w Europarlamencie funkcjonowało czterech wybrańców z partii Korwin. Jednak żadnej z tych osób przez dwa lata nie udało się niestety zaistnieć w jakiś nowy, lepszy sposób, żadna nie dała wolnościowemu elektoratowi sygnału, że tak, warto się zebrać właśnie wokół niej, nie wzbudziła w środowisku nowej energii do działania.

O ile było to zrozumiałe na samym początku nowej kadencji Sejmu, to nie jest to zrozumiałe teraz, gdy pojawiają się pierwsze oznaki zmęczenia obecną władzą i trzeba zrobić wszystko, by nie trafiła ona z powrotem w ręce lewicy, która niszczyła Polskę przez poprzednie osiem lat.

I właśnie zastanowienie się nad tym, jak to zrobić, jaka będzie przyszłość prawicy wolnościowej i jakie działanie trzeba podjąć przed kolejnym maratonem wyborczym będzie lejtmotywem rozpoczynającej się w sobotę IV Konferencji Prawicy Wolnościowej, na którą wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, jak zwykle do gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej przy warszawskim placu Zamkowym. Tradycyjnie pojawią się wszyscy prawicowi gwiazdorzy – z jednym wyjątkiem: nie będzie tym razem red. Stanisława Michalkiewicza, który dobrzeje w szpitalu. Będą też dwa wydarzenia kulturalne – projekcja najnowszego filmu Grzegorza Brauna o Lutrze oraz promocja ostatniej książki śp. prof. Bogusława Wolniewicza, którą można także zamawiać już w naszym e-sklepie. Pojawią się także młodzi działacze libertariańscy i właśnie ich zderzenie z konserwatystami będzie niejako zwieńczeniem naszej konferencji w niedzielę po południu. Nasza konferencja będzie także, a może nawet przede wszystkim, miejscem kuluarowych rozmów. A przez cały czas jej trwania będzie można nabywać najnowsze prawicowe pozycje na odbywających się równolegle targach książki prawicowej.

Konferencja została sfinansowana ze środków Fundacji Najwyższy Czas. Ponieważ zbliża się koniec okresu rozliczania podatków, zachęcam wszystkich Państwa do wpłacania swojego 1 proc. podatku PIT właśnie na jej konto – dzięki temu będziemy mogli organizować podobne imprezy także w kolejnym roku. Wszystkim, którzy takiej wpłaty dokonali, serdecznie dziękuję i zapraszam do bezpośrednich rozmów już w najbliższą sobotę i niedzielę przy warszawskim placu Zamkowym.