Zuckerberg. Skandal miał go zniszczyć. Tymczasem on zarobił kolejne 3 miliardy dolarów

Afera związana z Cambridge Analityca i wyciekiem danych miał być początekiem końca medialnego giganta jakim jest Facebook oraz jego założyciela, Marka Zuckerberga. Ku zaskoczeniu wszystkich stało się jednak inaczej.

Inwestorzy nie ma wątpliwości – Z około 10 godzinnego przesłuchania w Kongresie USA, Mark Zuckerberg wyszedł obronną ręką. Choć w wyniku skandalu związanego z wyciekiem danych uzytkowników Facebooka jego wizerunek został mocno nadszarpnięty a akcje portalu spadały, to i tak były o 3 % wyżej niż w momencie przybycia miliardera na Kapitol we wtorek. W ostatecznym rozrachunku giełdowe notowania Facebooka zyskały w tym czasie ok. 4,5 %.

A zatem Zuckerberg, który jest w posiadaniu ponad 401,4 mln akcji Facebooka, wzbogacił się w ostatnich dniach o niemal 3 mld dolarów. Dzięki temu jego udziały w firmie są warte ok. 66 mld dolarów dzięki czemu plasuje się na 7. pozycji w rankingu najbogatszych ludzi świata wg magazynu „Forbes”.

W czwartek akcje Facebooka wciąż były jednak o 7 proc. niższe niż na początku roku, co czyni firmę Zuckerberga najgorzej radzącą sobie spółką ze wszystkich technologicznych gigantów notowanych na amerykańskiej giełdzie – i 16 proc. niższe od historycznego rekordu notowań przed aferą Cambridge Analityca.

Obecnie jeden na dziesięciu Amerykanów usuwa swoje konta na Facebooku w odpowiedzi na bulwersujące doniesienia o rutynowych wyciekach danych osobowych a także nieprawidłowym zarządzaniu w firmie.

