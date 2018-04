Brutalna codzienność Wielkiej Brytanii. Krwawa bójka w Birmingham. Bandyci rzucili się na siebie z maczetami i nożami [VIDEO]

Do przerażającej i krwawej bójki doszło w Villa Park w Birmingham. Agresywni mężczyzn rzucili się na siebie z pięściami i maczetami w rękach. Kolor skóry bandytów oczywiście przypadkowy…

Jak podaje Daily Mail do ataku doszło niedaleko Villa Park, blisko siedziby stadionu klubu Aston Villa. Film nakręcony telefonem komórkowym pokazuje mężczyznę z maczetą w ręce, oraz innego z nożem.

Są oni prawdopodobnie sprawcami i prowodyrami tej krwawej bójki.

Jeden z mężczyzn przybiera pozycję, która wskazuje, że ma zamiar atakować, jednak po chwili zostaje powalony na ziemię uderzeniami nożem w głowę!

Do tej krwawej bójki doszło w biały dzień, w sobotę. Co więcej, było to miejsce o sporym natężeniu ruchu samochodowego.

Policja poinformowała, że otrzymała kilka zgłoszeń w tej sprawie. Jednakże nikt nie został aresztowany, ani nikt oficjalnie nie odniósł obrażeń.

-„Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń w bójce w okolicach Bevington Road około godziny 6 rano. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, to nikogo już tam nie było. Nikt nie został aresztowany oraz nie stwierdzono, żeby ktoś został ranny. Świadkowie zeznali, że widzieli jednego z uczestników trzymającego maczetę w ręku” – powiedziała rzeczniczka policji w West Midlands.

Poniżej nagranie.

