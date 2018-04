Kibic wbiegł na boisko i usiłował poderżnąć piłkarzowi gardło! Trafił kilka centymetrów za wysoko [FOTO]

Poziom piłkarski najniższy, poziom patologii najwyższy – na jednej z B Klas kibol próbował „poderżnąć gardło” zawodnikowi drużyny LKS Ciechów. Wszystko zaczęło się od brutalnego faulu i awantury, w którą wmieszali się kibice obu zespołów.

Najniższe ligi w całej Polsce obfitują w niestandardowe wydarzenia. Żenada, śmiech i niebezpieczne wydarzenia to codzienność. Często dochodzi do naruszenia nietykalności sędziów. Piłkarze także bywają bardzo mocno poszkodowani. Bilans meczu LKS Ciechów – Piast Lutynia to poważna kontuzja i próba „poderżnięcia gardła”! A wszystko to efekt walki o 3 pkt. w B klasie…

„W dziewiątej grupie wrocławskiej B-klasy spotkały się zespoły LKS-u Ciechów i Piasta Lutynia. Do 70. minuty niedzielnego starcia było 2:2. W tym momencie mecz został przerwany. Zaczęło się od tego, że po brutalnym faulu gracz ciechowskiego klubu ze złamaną nogą musiał jechać do szpitala. Ta sytuacja sprawiła, że zaczęło iskrzyć na trybunach” – czytamy na sportowefakty.wp.pl.

Kibic gości, który wbiegł na boisko, chciał, nie boimy się tego określenia, dosłownie „poderżnąć gardło” ostrym przedmiotem naszemu piłkarzowi, który stał i udzielał pomocy w tej chwili na murawie. Oczywiście on również wylądował w szpitalu z rozciętą szyją – można przeczytać w jednym z postów na Facebooku LKS-u Ciechów.

Źródło: sportowefakty.wpl.pl, Facebook