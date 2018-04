Macron ogłasza, że przekonał Trumpa. Biały Dom tego nie potwierdza

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w niedzielę, że przekonał przywódcę USA Donalda Trumpa do utrzymania w Syrii sił amerykańskich. Bronił też decyzji o przeprowadzeniu przez Francję, USA i Wielką Brytanię nalotów na cele syryjskiego reżimu.

Według francuskiego prezydenta, w rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził on z Trumpem przed sobotnimi atakami, zdołał nakłonić go do niewycofywania z Syrii wojsk USA. „Przekonałem go, że konieczne jest pozostanie na miejscu” – powiedział Macron.

Czytaj też: Rosja: dziennikarz wypadł przez okno i zginął. Pisał o najemnikach w Syrii

Prezydent Donald Trump nadal chce, aby wojska amerykańskie w Syrii wróciły do domu tak szybko, jak to możliwe – oświadczył Biały Dom w niedzielę, po tym jak francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że przekonał Trumpa do utrzymywania w Syrii sił amerykańskich.

Czytaj też: Rosja szykuje się do wojny?! Alarm bojowy w rosyjskiej armii przy granicy z Ukrainą. Rakiety S-400 postawione w stan gotowości [VIDEO]

„Misja Stanów Zjednoczonych nie uległa zmianie – prezydent jasno stwierdził, że chce, aby siły zbrojne USA wróciły do domu tak szybko, jak to możliwe”, powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. „Jesteśmy zdeterminowani, aby całkowicie zniszczyć ISIS”.

„Spodziewamy się, że nasi regionalni sojusznicy i partnerzy wezmą na siebie większą odpowiedzialność militarną i finansową za zabezpieczenie regionu” – czytamy w oświadczeniu. (PAP)